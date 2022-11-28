Расстреляли автомашину с людьми и переехали ее танком: прокуратура расследует военное преступление россиян, совершенное в Херсонской области в марте
Прокуроры органов прокуратуры Херсонской области совместно со следователями полиции задокументировали очередное преступление военных РФ
Об этом сообщили в telegram-канале Офиса генерального прокурора.
"По предварительным данным, в марте 2022 года военнослужащие ВС РФ между двумя селами в Херсонском районе расстреляли из автоматического оружия автомобиль, в котором находились двое гражданских, и переехали его танком", - говорится в сообщении.
Сообщается, что правоохранители установили вероятное место захоронения погибших, похороненных местными жителями на кладбище. Тела будут эксгумированы для проведения экспертиз.
Читайте также: Почему контрнаступление ВСУ в Херсонской области медленнее Харьковского. Объяснение Резникова
Кроме того, в ходе проведения следственных действий также было зафиксировано более 50 входных и выходных отверстий на транспортном средстве, оставшихся в результате обстрела. Автомобиль будет направлен для дальнейшего проведения соответствующих комплексных судебно-криминалистических экспертиз.
"При процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры продолжается досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенному с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", - отмечается в сообщении.
- 20 сентября в Казачьей Лопани были обнаружены два застенка, где во время оккупации российская армия подвергала гражданских пыткам.
- 4 ноября в освобожденном Высокополье в Херсонской области обнаружили тела расстрелянных оккупантами гражданских.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.64
Покупка 39.64Продажа 40.38
-
EUR
Покупка 40.12Продажа 41.24
- Актуальное
- Важное