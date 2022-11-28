Об этом сообщили в telegram-канале Офиса генерального прокурора.

"По предварительным данным, в марте 2022 года военнослужащие ВС РФ между двумя селами в Херсонском районе расстреляли из автоматического оружия автомобиль, в котором находились двое гражданских, и переехали его танком", - говорится в сообщении.

Сообщается, что правоохранители установили вероятное место захоронения погибших, похороненных местными жителями на кладбище. Тела будут эксгумированы для проведения экспертиз.

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Кроме того, в ходе проведения следственных действий также было зафиксировано более 50 входных и выходных отверстий на транспортном средстве, оставшихся в результате обстрела. Автомобиль будет направлен для дальнейшего проведения соответствующих комплексных судебно-криминалистических экспертиз.

"При процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры продолжается досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенному с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", - отмечается в сообщении.

20 сентября в Казачьей Лопани были обнаружены два застенка, где во время оккупации российская армия подвергала гражданских пыткам.

4 ноября в освобожденном Высокополье в Херсонской области обнаружили тела расстрелянных оккупантами гражданских.

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