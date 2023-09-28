Расстреляли 26 жителей Киевщины: объявлено подозрение трем российским оккупантам

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

Так, в течение февраля и марта 2022 оккупанты на трассе Киев-Житомир систематически расстреливали гражданские авто. Чтобы скрыть следы преступлений, россияне жгли автомобили вместе с людьми. Однако стражам порядка удалось установить личности погибших, восстановить хронологию событий и установить их убийц — бурят из 2-го батальона 5-й отдельной гвардейской танковой Тацинской Краснознаменной ордена Суворова бригады 36-й общевойсковой армии Восточного военного округа вооруженных сил РФ.

"Командиру, который отдавал преступные приказы об убийстве украинцев на Житомирской трассе, и двум его подчиненным — исполнявшему их старшему лейтенанту и ефрейтору при процессуальном руководстве Офиса генпрокурора сообщили о подозрении в совершении военных преступлений, а именно в ведении и реализации приказа о совершении жестокого обращения с гражданским населением по предварительному сговору, сопряженному с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины)", - говорится в сообщении.