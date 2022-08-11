Об этом информирует в телеграмме Офис генерального прокурора .

Прокуратура направила в суд дело снайпера 15-й "миротворческой" бригады 2-й гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа вооруженных сил России. Рашиста будут судить за нарушение законов и обычаев войны в сочетании с умышленным убийством.

Российский оккупант, в феврале этого года во время вторжения в село Победа Броварского района Киевской области застрелил мирного жителя: "Сделал прицельный смертельный выстрел в гражданского мужчину. В тот момент безоружный потерпевший возвращался домой и не представлял для него никакой угрозы".

Трем террористам "ДНР", воевавшим за Россию, суд назначил лишение свободы на 15 лет.

8 июля в соответствии с судебными решениями 8 боевиков террористической группировки "ДНР" были признаны виновными по двум статьям УК Украины, они будут отбывать заключение сроком на 15 лет.

29 июня в Украине к 15 годам заключения за госизмену приговорили командира отделения "армии ДНР", пытавшегося захватить Запорожскую область.

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