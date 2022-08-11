Расстрелял в Киевской области мирного жителя. Российского снайпера будут судить за военное преступление
Снайпера вооруженных сил РФ будут судить за преступления против мирного жителя в Киевской области
Об этом информирует в телеграмме Офис генерального прокурора .
Прокуратура направила в суд дело снайпера 15-й "миротворческой" бригады 2-й гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа вооруженных сил России. Рашиста будут судить за нарушение законов и обычаев войны в сочетании с умышленным убийством.
Российский оккупант, в феврале этого года во время вторжения в село Победа Броварского района Киевской области застрелил мирного жителя: "Сделал прицельный смертельный выстрел в гражданского мужчину. В тот момент безоружный потерпевший возвращался домой и не представлял для него никакой угрозы".
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