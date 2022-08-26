Расстрелял государственный флаг и хотел себя взорвать. В Киевской области задержали хулигана

Об этом сообщил начальник главного управления Нацполиции в Киевской области Андрей Небитов.

"Расстрелял государственный флаг Украины и угрожал полицейским гранатой. Этого 30-летнего злодея мы задержали этой ночью на Обуховщине. Сначала злоумышленник открыл стрельбу из ружья по украинскому флагу, когда же на место прибыл наряд, схватил в руку гранату и грозился взорвать" , – рассказал Небитов.

Он добавил, что сотрудники Васильковской полиции задержали мужчину. Он находился в состоянии алкогольного опьянения. Полицейские изъяли у мужчины оружие, патроны к нему и гранату Ф-1 и поместили под стражу. Теперь ему грозит до 7 лет лишения свободы.