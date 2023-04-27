Расстрелял автомобиль с семьей на Черниговщине: россиянина приговорили к пожизненному заключению
На Черниговщине к пожизненному заключению приговорили россиянина, который в 2022 году расстрелял авто с семьей, убив одного человека и ранив троих
Об этом сообщил Офис генпрокурора в телеграмме .
Российские военные 26 февраля 2022 года остановили гражданский автомобиль в центре села Крупичполе Прилукского района Черниговской области. В нем находились супруги, их дочь и зять. Захватчики сразу стали стрелять по автомобилю и людям.
Полагая, что убили всех четверых, они скрылись с места преступления. В результате обстрела погибла одна женщина, другие члены семьи получили ранения.
Россиянина признали виновным в нарушении законов и обычаев войны, сопряженном с умышленным убийством (ч. 1 ст. 28 ч. 2 ст. 438 УК Украины). Его приговорили к пожизненному заключению.
- 27 апреля прокуратура объявила подозрение росгвардейцу, который держал в неволе и грабил, угрожая оружием, жителей оккупированной Богдановки на Киевщине.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.35
Покупка 37.35Продажа 38.02
-
EUR
Покупка 40.88Продажа 41.84
- Актуальное
- Важное