Об этом сообщил Офис генпрокурора в телеграмме .

Российские военные 26 февраля 2022 года остановили гражданский автомобиль в центре села Крупичполе Прилукского района Черниговской области. В нем находились супруги, их дочь и зять. Захватчики сразу стали стрелять по автомобилю и людям.

Полагая, что убили всех четверых, они скрылись с места преступления. В результате обстрела погибла одна женщина, другие члены семьи получили ранения.

Россиянина признали виновным в нарушении законов и обычаев войны, сопряженном с умышленным убийством (ч. 1 ст. 28 ч. 2 ст. 438 УК Украины). Его приговорили к пожизненному заключению.