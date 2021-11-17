Расстрелы на Майдане: Янукович 11 раз звонил по телефону Путину, - следствие

Об этом на брифинге заявил заместитель председателя департамента по "делам Майдана" Офиса генпрокурора Денис Иванов.



"В этот период (18-20 февраля 2014 года, - ред.) руководители правоохранительных органов и бывший президент Янукович по специальной правительственной связи соединялся с высшим руководством Российской Федерации и руководителями ее правоохранительных органов. В частности, Янукович осуществил 11 соединений с президентом России Путиным", - рассказал он.



Иванов добавил, что тогда же бывший министр МВД Александр Захарченко 12 раз звонил по телефону главе МВД РФ, а экс-глава СБУ Александр Якименко трижды связывался с главой ФСБ РФ.

16 июля 2021 года сообщалось, что экс-беркутовец Сергей Зинченко, причастный к убийствам активистов во время расстрелов на Майдане 18-20 февраля 2014 года, 13 раз звонил по телефону депутату Нестору Шуфричу.

17 ноября стало известно, что ГБР закончило расследование преступлений Виктора Януковича и девяти высокопоставленных чиновников, совершенных ими во время акций протеста 18-20 февраля 2014 года.

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