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Расстрелы на Майдане: Янукович 11 раз звонил по телефону Путину, - следствие

17 ноября, 2021 среда
16:31
Общество

Следствие выяснило, что во время расстрелов активистов 18-20 февраля 2014 года экс-президент Украины Виктор Янукович 11 раз звонил по телефону президенту РФ Владимиру Путину

Об этом на брифинге заявил заместитель председателя департамента по "делам Майдана" Офиса генпрокурора Денис Иванов.

"В этот период (18-20 февраля 2014 года, - ред.) руководители правоохранительных органов и бывший президент Янукович по специальной правительственной связи соединялся с высшим руководством Российской Федерации и руководителями ее правоохранительных органов. В частности, Янукович осуществил 11 соединений с президентом России Путиным", - рассказал он.

Иванов добавил, что тогда же бывший министр МВД Александр Захарченко 12 раз звонил по телефону главе МВД РФ, а экс-глава СБУ Александр Якименко трижды связывался с главой ФСБ РФ.

  • 16 июля 2021 года сообщалось, что экс-беркутовец Сергей Зинченко, причастный к убийствам активистов во время расстрелов на Майдане 18-20 февраля 2014 года, 13 раз звонил по телефону депутату Нестору Шуфричу.
  • 17 ноября стало известно, что ГБР закончило расследование преступлений Виктора Януковича и девяти высокопоставленных чиновников, совершенных ими во время акций протеста 18-20 февраля 2014 года.

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Виктор Янукович
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