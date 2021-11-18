Расстрелы на Майдане: суд разрешил допросить экс-беркутовцев по видеосвязи
Суд разрешил допросить сбежавших экс-беркутовцев, подозреваемых в расстреле митингующих на Майдане, по видеосвязи
Такое решение объявил суд присяжных, сообщает РБК-Украина.
Святошинский районный суд Киева разрешил допросить экс-беркутовцев Олега Янишевского, Сергея Зинченко и Павла Аброскина, подозреваемых в расстрелах людей на Майдане, по видеосвязи.
Экс-беркутовцы сбежали из Украины и находятся в розыске.
Суд отказал в ходатайстве их адвокатов о дистанционном участии беркутовцев в судебном заседании, но разрешил допросить их по видеосвязи.
"Суд дает стороне защиты возможность в соответствии с установленным порядком исследования доказательств на стадии допроса обвиняемых реализовать право обвиняемых Зинченко, Аброскина и Янишевского по их желанию дать показания суду относительно предъявленного обвинения любым приемлемым для них способом. В том числе, с использованием технических средств дистанционной видеосвязи при возможности их идентификации", - такое решение вынес судья Сергей Дячук.
- Напомним, 17 ноября ДБР сообщил о завершении расследования преступлений экс-президента Виктора Януковича и его окружения, совершенных во время протестов в феврале 2014 года.
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