Расстрелы на Майдане: суд разрешил допросить экс-беркутовцев по видеосвязи

Такое решение объявил суд присяжных, сообщает РБК-Украина.



Святошинский районный суд Киева разрешил допросить экс-беркутовцев Олега Янишевского, Сергея Зинченко и Павла Аброскина, подозреваемых в расстрелах людей на Майдане, по видеосвязи.



Экс-беркутовцы сбежали из Украины и находятся в розыске.



Суд отказал в ходатайстве их адвокатов о дистанционном участии беркутовцев в судебном заседании, но разрешил допросить их по видеосвязи.



"Суд дает стороне защиты возможность в соответствии с установленным порядком исследования доказательств на стадии допроса обвиняемых реализовать право обвиняемых Зинченко, Аброскина и Янишевского по их желанию дать показания суду относительно предъявленного обвинения любым приемлемым для них способом. В том числе, с использованием технических средств дистанционной видеосвязи при возможности их идентификации", - такое решение вынес судья Сергей Дячук.

Напомним, 17 ноября ДБР сообщил о завершении расследования преступлений экс-президента Виктора Януковича и его окружения, совершенных во время протестов в феврале 2014 года.

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