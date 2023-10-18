Расстрелы на Институтской 2014: суд объявил приговоры пяти экс-беркутовцам

Об этом рассказал из зала суда корреспондент Эспрессо Дмитрий Дидор.

Речь идет о пяти бывших бойцах спецроты киевского полка милиции особого назначения "Беркут", в том числе заместитель командира Олег Янишевский, а также милиционеры Павел Аброскин, Сергей Зинченко, Сергей Тамтура и Александр Маринченко.

Им инкриминировали убийство 48 человек и ранения по меньшей мере 80 украинцев по улице Институтской в Киеве 20 февраля 2014 года.

Сегодня суд объявил приговоры:

Заместителю командира полка Олегу Янишевскому назначили пожизненное заключение, его лишили звания "подполковник милиции".

Спецназовца Павла Аброськина приговорили к 15 годам с лишением права занимать должности на три года.

Сергей Зинченко также приговорен к 15 годам с лишением права занимать должности три года и лишился званий.

Александру Маринченко – 5 лет лишения свободы.

Сергей Тамтура – оправдали.

После того, как они были выпущены в декабре 2019 года в составе обмена заложниками между Украиной и Россией, они остались в РФ. Их адвокат сообщил, что будет оспаривать вердикт в отношении трех его клиентов.

Дело Святошинского суда рассматривал с 2015 года. Суд присяжных объявил свое решение 18 октября после почти года совещаний.

Что известно о расследовании расстрела на Институтской

20 февраля 2014 года на улице Институтской было убито 48 человек, еще 80 получили ранения. Следствие выяснило, что все выстрелы были произведены из сектора, где предшествовал "Беркут".

Дело поступило в суд еще в 2015 году с двумя обвиняемыми - Аброськиным и Зинченко. В 2016 этот обвинительный акт объединили с обвинением Маринченко, Тамтуры и Янишевского и начали слушать сначала.

В декабре 2019 года В 2019 году, в рамках обмена пленными, Украина передала России пятерых обвиняемых по делу. Затем Александра Маринченко и Сергея Тамтуру вернулись в Киев, а остальные – нет. Поэтому сейчас дело слушают их двоих, а по другим трем - заочно. Судебный процесс был остановлен почти на год.

До конца 2019 года суд допросил потерпевших, свидетелей обвинения и исследовал доказательства – видео, письменные документы, экспертизы. В 2020 году должен быть оглашен приговор, но из-за обмена подсудимых этого не произошло.

Но 28 декабря 2019 года суд остался без подсудимых.

Более года после этого Святошинский суд не имел возможности продолжить дело. Причина – неизвестное местонахождение подсудимых и отсутствие каких-либо официальных данных о судьбе обмененных беркутовцев.

20 октября 2020 года суд присяжных принял решение об объявлении в международный розыск обвиняемых Павла Аброскина, Сергея Зинченко, Олега Янишевского. Обвиняемые Сергей Тамтура и Александр Маринченко вернулись в Киев и продолжили участие в судебных заседаниях. В конце года суд возобновил дело и перешел на этап выслушивания свидетелей защиты.

В мае 2022 года, несмотря на начало полномасштабной войны РФ, суд выслушал обвиняемых Маринченко и Тамтуру.

В ноябре 2022 года суд вышел в совещательную комнату для вынесения приговора.

Кроме этого процесса, есть еще несколько дел в судах и на этапах досудебного следствия в отношении высокопоставленных лиц и других боевиков спецроты "Беркут", которых следствие обвиняет в казнях Институтской в феврале 2014 года.