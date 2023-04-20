Расстреливал автомобили мирных жителей в Ирпене: будут судить военного РФ, узнанного за фото на Polaroid
6 марта 2022, в 07:30 гражданские жители г. Ирпень попытались эвакуироваться из города на собственных автомобилях - по ним из гранатометов и стрелкового оружия открыли огонь российские военные. В результате обстрела погибли пять человек
Об этом сообщает Офис генерального прокурора.
6 марта 2022 года в 07:30 гражданские жители г. Ирпень попытались эвакуироваться из города на собственных автомобилях. Люди наклеили на них надписи "ДЕТИ" и "ЭВАКУАЦИЯ", чтобы отметить, что это гражданские транспортные средства.
Ранее оккупанты установили огневой контроль над проезжей частью ул. Олега Кошевого. В то время это была единственная дорога, по которой можно было эвакуироваться на транспорте из города.
"Колонна двигалась по улице Независимости и повернула на улицу Олега Кошевого в направлении Житомирской трассы. Когда автомобили доехали до ЖК "Кошевой" по ним из гранатометов и стрелкового оружия открыли огонь российские военные. В результате обстрела шести автомобилей погибли пять человек и еще семь, в том числе малолетний ребенок, получивший ранения разной степени тяжести", - говорится в сообщении.
После расстрела автомобилей рядовой десантник вместе с другими оккупантами взяли в заложники уцелевших гражданских и раненых, которые могли самостоятельно передвигаться. Они отвели его в захваченный дом, где незаконно содержали.
Обвиняемого удалось идентифицировать по фотографии, которую он сделал на фотоаппарат Polaroid и оставил в доме возле места расстрела гражданских.
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