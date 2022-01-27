Расстрел военных в Днепре: трое из пяти пострадавших находятся в тяжелом состоянии
Трое военных, пострадавших в результате расстрела нацгвардейцем Артемием Рябчуком на Южномаше, находятся в тяжелом состоянии, жизни еще двоих раненых ничего не угрожает
Об этом сообщил экс-замглавы МВД Антон Геращенко .
Военная Нацгвардии 22 лет получила ранения в колено, плечо и самое тяжелое - в живот. Девушка потеряла более трех литров крови. Хирурги больницы Мечникова борются за ее жизнь.
Еще один военный был ранен в брюшную полость. Он находится в тяжелом состоянии.
Третий нацгвардеец получил выстрелы в плечо, бедро и грудь. Его в тяжелом состоянии доставили в городскую больницу №16.
Антон Геращенко призвал небезразличных жителей Днепра сдать кровь для раненых военных.
- Напомним, что на территории Южномаша нацгвардеец из автомата Калашникова расстрелял пятерых военнослужащих и скрылся.
- Впоследствии нацгвардейца задержали : ему грозит пожизненное заключение.
- Нацгвардия обнародовала имена погибших военных.
- ГБР открыло дело о служебной халатности руководства Нацгвардии.
- Нацгвардиец Артемий Рябчук сам сдался полиции .
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