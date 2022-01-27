Расстрел военных в Днепре: трое из пяти пострадавших находятся в тяжелом состоянии

Об этом сообщил экс-замглавы МВД Антон Геращенко .



Военная Нацгвардии 22 лет получила ранения в колено, плечо и самое тяжелое - в живот. Девушка потеряла более трех литров крови. Хирурги больницы Мечникова борются за ее жизнь.



Еще один военный был ранен в брюшную полость. Он находится в тяжелом состоянии.



Третий нацгвардеец получил выстрелы в плечо, бедро и грудь. Его в тяжелом состоянии доставили в городскую больницу №16.



Антон Геращенко призвал небезразличных жителей Днепра сдать кровь для раненых военных.

Напомним, что на территории Южномаша нацгвардеец из автомата Калашникова расстрелял пятерых военнослужащих и скрылся.

Впоследствии нацгвардейца задержали : ему грозит пожизненное заключение.

Нацгвардия обнародовала имена погибших военных.

ГБР открыло дело о служебной халатности руководства Нацгвардии.

Нацгвардиец Артемий Рябчук сам сдался полиции .

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