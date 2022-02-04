Расстрел военных в Днепре: подозреваемый нацгвардеец Рябчук отказался от своих показаний
Нацгвардиец Артемий Рябчук, подозреваемый в расстреле военных на заводе "Южмаш" в Днепре, отказался от предварительных показаний
Об этом сообщила пресс-служба ДБР, передает РБК-Украина .
Нацгвардиец Артем Рябчук, подозреваемый в убийстве военных на заводе "Южмаш" в Днепре в конце января, отказался от своих показаний. Сейчас идет досудебное расследование по этому делу.
Но это никак не влияет на тот массив доказательной базы, которой владеет следствие.
Досудебное расследование продолжается. Что же касается какого-либо возможного на него психологического давления, то эта информация не соответствует действительности", - отметили в ДБР.
- Напомним, что на территории Южномаша нацгвардеец из автомата Калашникова расстрелял пятерых военнослужащих и скрылся. Нацгвардейца задержали : ему грозит пожизненное заключение.
- Нацгвардиец Артемий Рябчук, расстрелявший военных на территории Южномаша, рассказал хронологию своих действий.
- Впоследствии Нацгвардия обнародовала имена погибших военных. Трое пострадавших военных находятся в тяжелом состоянии, жизни еще двое раненых ничего не угрожают.
- ДБР открыло дело о служебной халатности руководства Нацгвардии.
- Государственное бюро расследований сообщило о подозрении нацгвардейцу Артемию Рябчуку, расстрелявшему военных на территории Южномаша. А командующий Нацгвардией Украины Николай Балан подал в отставку из- за стрельбы в Днепре.
- Юрий Лебедь стал временным командующим Нацгвардией.
- МВД создало специальную следственную комиссию по установлению причин расстрела.
- В Днепре объявили 28-29 января на днях траура из-за расстрела военных на территории Южномаша.
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