Расстрел военных в Днепре: подозреваемый нацгвардеец Рябчук отказался от своих показаний

Об этом сообщила пресс-служба ДБР, передает РБК-Украина .



Нацгвардиец Артем Рябчук, подозреваемый в убийстве военных на заводе "Южмаш" в Днепре в конце января, отказался от своих показаний. Сейчас идет досудебное расследование по этому делу.



Но это никак не влияет на тот массив доказательной базы, которой владеет следствие.

Досудебное расследование продолжается. Что же касается какого-либо возможного на него психологического давления, то эта информация не соответствует действительности", - отметили в ДБР.

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