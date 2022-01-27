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Расстрел военных в Днепре: нацгвардейцу сообщили о подозрении, следствие рассматривает несколько версий

27 января, 2022 четверг
16:26
Криминал

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении нацгвардейцу Артемию Рябчуку, расстрелявшему военных на территории Южмаша

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на брифинг ГБР.

Так, во время задержания ГБР изъяло у Рябчука оружие и гильзы.

"По данному факту ГБР начато уголовное производство по ст. 115 УК Украины (преднамеренное убийство), ст. 408 (дезертирство), ст. 410 (похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия и боевых припасов", - рассказала пресс-секретарь ГБР Татьяна Сапьян.

Она отметила, что для Рябчука потребуют содержания под стражей без альтернативы залога.

По словам Сапьян, следствие ведут 18 человек. Правоохранители уже осмотрели место происшествия и допросили свидетелей (в том числе одного из раненых, находящегося в больнице Мечникова). Следователи должны установить, не был ли мужчина в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, вскоре ему назначат экспертизу психического состояния. Мотивы поступка Рябчука пока неизвестны.

ГБР начало расследовать служебную халатность руководства Нацгвардии. Следствие будет изучать, как организован процесс несения службы и уставные отношения - это касается и всех остальных частей Нацгвардии. Также изучат, каким образом в изданиях и социальных сетях появилось видео момента расстрела.

Среди причин поступка Рябчука в ГБР называют неуставные отношения и возможную травлю другими военными.

Информации о том, когда состоится суд, пока нет.

  • Напомним, что на территории Южмаша нацгвардеец из автомата Калашникова расстрелял пятерых военнослужащих и скрылся.
  • Впоследствии нацгвардейца задержали: ему грозит пожизненное заключение.
  • Нацгвардия обнародовала имена погибших военных. Трое пострадавших военных находятся в тяжелом состоянии, жизни еще двоих раненых ничего не угрожает.
  • ГБР открыло дело о служебной халатности руководства Нацгвардии.
  • Президент Владимир Зеленский подчеркнул необходимость неотложной помощи семьям пострадавших при расстреле нацгвардейцев в Днепре.

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