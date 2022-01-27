Расстрел военных в Днепре: нацгвардеец Рябчук сам сдался полиции
Нацгвардиец Артемий Рябчук, расстрелявший военных на территории Южномаша, попросил прохожую сообщить о его местонахождении правоохранителям
Об этом сообщает ГБР .
"Солдат Нацгвардии Артемий Рябчук, расстрелявший сослуживцев на Южномаше, сам связался с правоохранителями и сдался им", - заявил заместитель директора Теруправления ДБР в Полтаве Владимир Шилов.
Он сейчас находится на месте происшествия.
По словам Владимира Шилова, солдат, находясь в деревне, попросил прохожую позвонить по телефону в полицию и сообщить о его местонахождении.
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