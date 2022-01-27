Расстрел военных в Днепре: нацгвардеец Рябчук сам сдался полиции

Об этом сообщает ГБР .



"Солдат Нацгвардии Артемий Рябчук, расстрелявший сослуживцев на Южномаше, сам связался с правоохранителями и сдался им", - заявил заместитель директора Теруправления ДБР в Полтаве Владимир Шилов.



Он сейчас находится на месте происшествия.



По словам Владимира Шилова, солдат, находясь в деревне, попросил прохожую позвонить по телефону в полицию и сообщить о его местонахождении.

Напомним, что на территории Южномаша нацгвардеец из автомата Калашникова расстрелял пятерых военнослужащих и скрылся.

Впоследствии нацгвардейца задержали : ему грозит пожизненное заключение.

Нацгвардия обнародовала имена погибших военных.

ГБР открыло дело о служебной халатности руководства Нацгвардии.

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