Расстрел военных в Днепре: МВД создало специальную следственную комиссию
В МВД создали специальную следственную комиссию по установлению причин расстрела нацгвардейцем военных в Днепре
Об этом в эфире ТСН заявил глава МВД Денис Монастырский, передает Департамент коммуникации МВД .
"С моей стороны назначена служебная проверка и создана специальная комиссия, которую возглавил первый заместитель Евгений Енин. В течение месяца она должна тщательно проверить этот случай и дать предложения о том, что необходимо изменить, чтобы таких ситуаций никогда не произошло в будущем", - рассказал министр. .
Он сообщил, что по выводам комиссии примут кадровые решения в отношении тех, кто был причастен "к допущению этой ситуации".
Следственная комиссия должна предоставить предложения по необходимым изменениям в прохождении срочной службы в Нацгвардии и ГПСУ.
Глава МВД также выразил соболезнования семьям погибших военных.
- Напомним, что на территории Южномаша нацгвардеец из автомата Калашникова расстрелял пятерых военнослужащих и скрылся. Нацгвардейца задержали: ему грозит пожизненное заключение.
- Нацгвардия обнародовала имена погибших военных. Трое пострадавших военных находятся в тяжелом состоянии, жизни еще двое раненых ничего не угрожают.
- ГБР открыло дело о служебной халатности руководства Нацгвардии.
- Президент Владимир Зеленский подчеркнул необходимость неотложной помощи семьям пострадавших при расстреле нацгвардейцев в Днепре.
- Нацгвардиец Артемий Рябчук, расстрелявший военных на территории Южномаша, рассказал хронологию своих действий.
- Государственное бюро расследований сообщило о подозрении нацгвардейцу Артемию Рябчуку, расстрелявшему военных на территории Южномаша. А командующий Нацгвардией Украины Николай Балан подал в отставку из-за стрельбы в Днепре.
- Юрий Лебедь стал временным командующим Нацгвардией.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
28.72
Покупка 28.72Продажа 29.04
-
EUR
Покупка 31.96Продажа 32.47
- Актуальное
- Важное