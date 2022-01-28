Расстрел военных в Днепре: МВД создало специальную следственную комиссию

Об этом в эфире ТСН заявил глава МВД Денис Монастырский, передает Департамент коммуникации МВД .



"С моей стороны назначена служебная проверка и создана специальная комиссия, которую возглавил первый заместитель Евгений Енин. В течение месяца она должна тщательно проверить этот случай и дать предложения о том, что необходимо изменить, чтобы таких ситуаций никогда не произошло в будущем", - рассказал министр. .



Он сообщил, что по выводам комиссии примут кадровые решения в отношении тех, кто был причастен "к допущению этой ситуации".



Следственная комиссия должна предоставить предложения по необходимым изменениям в прохождении срочной службы в Нацгвардии и ГПСУ.



Глава МВД также выразил соболезнования семьям погибших военных.



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