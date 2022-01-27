Расстрел военнослужащих в Днепре: ГБР открыло дело о служебной халатности руководства Нацгвардии

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.



"ГБР проводит весь комплекс мер по установлению не только обстоятельств преступления, но и проведет тщательное расследование условий, из-за которых он стал возможным. Нужно выявить все детали, которые могли привести к трагедии, чтобы предотвратить ее повторение в будущем", - сказал глава ДБР Алексей Сухачев. .



Он подчеркнул, что должностные лица Главного управления Национальной гвардии Украины в условиях особого периода небрежно относились к военной службе при организации мероприятий по охране важных государственных объектов, объектов критической инфраструктуры, органов госвласти.



Также для обеспечения несения службы на этих объектах военнослужащими подчиненных частей оперативно-территориальных управлений НГУ.



Предварительная квалификация преступления: небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения (ч. 3 ст. 425 УК Украины).



Санкция пола предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 7 лет.

Напомним, что на территории Южномаша нацгвардеец из автомата Калашникова расстрелял пятерых военнослужащих и скрылся.

Впоследствии, нацгвардийца задержали: ему грозит пожизненное заключение.