Расстрел в Днепре: Нацгвардия выплатит по 1,8 млн грн раненым и семьям убитых военных

Об этом сообщает Укринформ.



"Уже сегодня находящимся в больнице кроме помощи от местных органов власти поступит материальная помощь - деньги уже есть на счету воинской части. Пятеро военных погибли при исполнении служебных обязанностей, поэтому Нацгвардия полностью берет на себя захоронение, а семьям будет выплачена компенсация, она составляет примерно 1 млн 800 тыс. грн", - заявил командующий Нацгвардией Украины Николай Балан, подавший в отставку из-за стрельбы.



Глава облсовета Николай Лукашук сообщил, что больницы, где находятся раненые бойцы, полностью обеспечены медикаментами. Пострадавшим провели операции, некоторые из которых продолжались более 4 часов. На завтра запланированы следующие операции для двоих - у них тяжелые ранения.



Всем нацгвардейцам, которые были в карауле во время нападения, оказывают психологическую помощь.

Напомним, на территории Южмаша нацгвардеец из автомата Калашникова расстрелял пятерых военнослужащих и скрылся.

Были названы имена военных, расстрелянных нацгвардейцем на Днепропетровщине.

Впоследствии нацгвардеец Рябчук сам сдался полиции. Он рассказал о хронологии своих действий: "зарядил первый магазин и выстрелил по двум, а чтобы не доложили в часть - "пальнул" по операторше".

Командующий Нацгвардией Украины Николай Балан подал в отставку из-за стрельбы в Днепре.