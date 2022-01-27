Расстрел в Днепре: Нацгвардия выплатит по 1,8 млн грн раненым и семьям убитых военных
Нацгвардия возьмет на себя погребение погибших в Днепре гвардейцев, выделит денежную помощь раненым и выплатит по 1 млн 800 тыс. грн семьям убитых
Об этом сообщает Укринформ.
"Уже сегодня находящимся в больнице кроме помощи от местных органов власти поступит материальная помощь - деньги уже есть на счету воинской части. Пятеро военных погибли при исполнении служебных обязанностей, поэтому Нацгвардия полностью берет на себя захоронение, а семьям будет выплачена компенсация, она составляет примерно 1 млн 800 тыс. грн", - заявил командующий Нацгвардией Украины Николай Балан, подавший в отставку из-за стрельбы.
Глава облсовета Николай Лукашук сообщил, что больницы, где находятся раненые бойцы, полностью обеспечены медикаментами. Пострадавшим провели операции, некоторые из которых продолжались более 4 часов. На завтра запланированы следующие операции для двоих - у них тяжелые ранения.
Всем нацгвардейцам, которые были в карауле во время нападения, оказывают психологическую помощь.
- Напомним, на территории Южмаша нацгвардеец из автомата Калашникова расстрелял пятерых военнослужащих и скрылся.
- Были названы имена военных, расстрелянных нацгвардейцем на Днепропетровщине.
- Впоследствии нацгвардеец Рябчук сам сдался полиции. Он рассказал о хронологии своих действий: "зарядил первый магазин и выстрелил по двум, а чтобы не доложили в часть - "пальнул" по операторше".
- Командующий Нацгвардией Украины Николай Балан подал в отставку из-за стрельбы в Днепре.
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