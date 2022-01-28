Расстрел в Днепре: нацгвардеец Рябчук признал вину в суде
В пятницу, 28 января, нацгвардеец Артем Рябчук, подозреваемый в убийстве сослуживцев на Южмаше, во время заседания в Кировском суде в городе Днепре признал свою вину
Об этом сообщает Укринформ.
"Мне искренне жаль тех людей, которым я причинил боль своим поступком. Я виноват и полностью осознаю свою вину", - сказал Рябчук.
Издание передает, что во время допроса подозреваемый рассказал обо всем происходившем в ночь расстрела.
В настоящее время прокуратура требует меры пресечения для Рябчука в виде 60 суток содержания под стражей без возможности определения залога, поскольку считает, что подозреваемый может влиять на свидетелей. Следователь поддержал эту позицию прокурора.
- Напомним, что 27 января в Днепре нацгвардеец из автомата Калашникова расстрелял пятерых военнослужащих и скрылся.
- Впоследствии полиция задержала нацгвардейца, который расстрелял пятерых военных и ранил еще столько же. Как известно, он сам сдался правоохранителям.
- Обнародованы имена военных, которых на территории завода Южмаш в Днепропетровской области расстрелял нацгвардеец Артем Рябчук.
- Двое военных, пострадавших в результате расстрела, находятся в крайне тяжелом состоянии.
- Государственное бюро расследований сообщило о подозрении нацгвардейцу Артемию Рябчуку, расстрелявшему военных на территории Южмаша. Также ГБР произвела обыск в военной части, где служил Рябчук.
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