Расстрел в Днепре: комиссия МВД обнаружила внеуставные отношения и нарушение доступа к оружию в воинской части, где служил Рябчук
Следственная комиссия нашла нарушения в военной части Нацгвардии в Днепре на заводе Южмаш, где солдат-срочник Артемий Рябчук расстрелял сослуживцев и работников
Об этом сообщил на своей странице в Facebook первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин.
По его словам, в военной части было проведено анкетирование личного состава. Уже к началу детального анализа анкет комиссия выявила факты внеуставных отношений – и эти материалы будут направлены в Госбюро расследований.
Енин подчеркнул, что внеуставные отношения не свидетельствуют о мотивах расстрела.
"Мотивы до сих пор неизвестны нам, их будет выяснять ГБР в рамках досудебного расследования. Задача проводимого МВД служебного расследования - выяснить морально-психологический климат в коллективе, проверить процессы отбора и подготовки кадров, соблюдение порядка прохождения военной службы и т.д.", – сказал он.
Также комиссия выявила нарушение порядка и организации несения службы.
"Выявлено нарушение порядка и организации несения службы, что и привело к трагедии. Нарушен порядок доступа к комнате хранения оружия. Зафиксировано отсутствие контроля за замыканием ставницы для оружия, которое должно быть должным образом замкнуто", - отметил он.
По словам Енина, также вызывает вопрос о качестве инструктажа перед вступлением в наряд и пренебрежение медицинским обеспечением военнослужащих, в частности в аптечке отсутствовал ряд медикаментов.
Он также сообщил, что госпитализированные военные поправляются, часть из них выписали из реанимации.
- Напомним, что на территории Южномаша нацгвардеец из автомата Калашникова расстрелял пятерых военнослужащих и скрылся. Нацгвардейца задержали: ему грозит пожизненное заключение.
- Затем нацгвардеец Артемий Рябчук, расстрелявший военных на территории Южномаша, рассказал хронологию своих действий.
- Впоследствии Нацгвардия обнародовала имена погибших военных.
- ГБР открыло дело о служебной халатности руководства Нацгвардии. А также сообщило о подозрении нацгвардейцу Артемию Рябчуку, расстрелявшему военных на территории Южномаша.
- В свою очередь, МВД создало специальную следственную комиссию по установлению причин расстрела.
- Впоследствии Рябчук отказался от предварительных показаний.
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