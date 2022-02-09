Расстрел в Днепре: комиссия МВД обнаружила внеуставные отношения и нарушение доступа к оружию в воинской части, где служил Рябчук

Об этом сообщил на своей странице в Facebook первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин.

По его словам, в военной части было проведено анкетирование личного состава. Уже к началу детального анализа анкет комиссия выявила факты внеуставных отношений – и эти материалы будут направлены в Госбюро расследований.

Енин подчеркнул, что внеуставные отношения не свидетельствуют о мотивах расстрела.

"Мотивы до сих пор неизвестны нам, их будет выяснять ГБР в рамках досудебного расследования. Задача проводимого МВД служебного расследования - выяснить морально-психологический климат в коллективе, проверить процессы отбора и подготовки кадров, соблюдение порядка прохождения военной службы и т.д.", – сказал он.

Также комиссия выявила нарушение порядка и организации несения службы.

"Выявлено нарушение порядка и организации несения службы, что и привело к трагедии. Нарушен порядок доступа к комнате хранения оружия. Зафиксировано отсутствие контроля за замыканием ставницы для оружия, которое должно быть должным образом замкнуто", - отметил он.

По словам Енина, также вызывает вопрос о качестве инструктажа перед вступлением в наряд и пренебрежение медицинским обеспечением военнослужащих, в частности в аптечке отсутствовал ряд медикаментов.

Он также сообщил, что госпитализированные военные поправляются, часть из них выписали из реанимации.

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