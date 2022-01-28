Расстрел в Днепре: ГБР производит обыск в воинской части, где служил Рябчук

Об этом сообщает пресс-центр ГБР.



"Работники Бюро изучают документы о порядке прохождения и организации службы, работе с личным составом, работе психологов соответствующего подразделения, что необходимо для всестороннего и полного расследования данного уголовного производства", - говорится в сообщении.



Указано, что процессуальное руководство осуществляет специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере.

Напомним, что 27 января в Днепре нацгвардеец из автомата Калашникова расстрелял пятерых военнослужащих и скрылся.

Впоследствии полиция задержала нацгвардейца, который расстрелял пятерых военных и ранил еще столько же. Как известно, он сам сдался правоохранителям.

Обнародованы имена военных, которых на территории завода Южмаш, в Днепропетровской области, расстрелял нацгвардеец Артем Рябчук.

Двое военных, пострадавших в результате расстрела, находятся в крайне тяжелом состоянии.

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении нацгвардейцу Артемию Рябчуку, расстрелявшему военных на территории Южмаша.

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