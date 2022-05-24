Расстрел сотрудника АЭС в Энергодаре произошел как месть за покушение на местного коллаборанта Шевчика, - Запорожская ОВА
Сергея Швеца российские ставленники считают виновным в покушении на самозванного "мэра" Энергодара
Об этом сообщил спикер Запорожской ОВА Иван Арефьев.
"Оккупанты на своих ТГ-каналах отчитались, что такими действиями ликвидировали "террориста", виновного в покушении на убийство коллаборанта и самозванного "мэра" Андрея Шевчика", - говорится в сообщении.
В Запорожской ОВА также кратко описали ход событий, связанный с расстрелом мужчины:
"В Энергодаре захватчики ворвались в дом сотрудника энерго-ремонтного подразделения Запорожской АЭС Сергея Швеца и расстреляли его из автоматического оружия".
Также они добавили, что мужчину госпитализировали в городскую больницу с многочисленными пулевыми ранениями – врачи борются за его жизнь.
- Напомним, расстрел работника АЭС Сергея Швеца произошел вчера, 23 мая.
- Покушение на российского ставленника, т.н. "мэра" Энкргодара Андрея Шевчика произошло днем раньше - 22 мая.
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