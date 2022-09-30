Расстрел россиянами гумколоны в Запорожье: в Запорожской области объявили 1 октября Днем траура
В Запорожской области 1 октября объявили Днем траура по погибшим в результате российских ракетных ударов по гумколону на выезде из Запорожья
Об этом сообщил глава ОВА Александр Старух в телеграмме .
Он напомнил, что утром 30 сентября россияне расстреляли украинцев, ожидавших в гражданской гуманитарной колонне выезда из областного центра на оккупированные территории. В результате погибли 23 человека, еще 28 получили ранения.
"В связи с трагедией и с целью почтить память погибших 1 октября 2022 года объявляется днем траура в Запорожской области", - подчеркнул Александр Старух.
- Около 7:00 30 сентября кафиры ударили 16 ракетами по гуманитарной колонне на выезде из Запорожья, в результате чего 23 человека погибли, еще 28 пострадали.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.69
Покупка 40.69Продажа 41.64
-
EUR
Покупка 39.24Продажа 40.46
- Актуальное
- Важное