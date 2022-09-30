Об этом сообщил глава ОВА Александр Старух в телеграмме .

Он напомнил, что утром 30 сентября россияне расстреляли украинцев, ожидавших в гражданской гуманитарной колонне выезда из областного центра на оккупированные территории. В результате погибли 23 человека, еще 28 получили ранения.

"В связи с трагедией и с целью почтить память погибших 1 октября 2022 года объявляется днем траура в Запорожской области", - подчеркнул Александр Старух.

Около 7:00 30 сентября кафиры ударили 16 ракетами по гуманитарной колонне на выезде из Запорожья, в результате чего 23 человека погибли, еще 28 пострадали.

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