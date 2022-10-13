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Расстрел россиянами гражданской автоколонны: количество погибших возросло

13 октября, 2022 четверг
01:58
война с Россией

В среду, 12 октября, на месте расстрела россиянами колонны гражданских автомобилей в Купянском районе Харьковщины обнаружили тело убитой женщины

Об этом сообщает сайт Офиса генпрокурора.

"Во время дополнительного осмотра правоохранители обнаружили 25-ю жертву - 75-летнюю женщину. По предварительным данным, после расстрела автомобильной колонны она проползла около 200 м и скончалась в посадке", - говорится в сообщении.

Тело погибшей отправили на судебно-медицинскую экспертизу.

В Офисе генпрокурора отметили, что по результатам идентификации погибших с помощью ДНК-экспертизы установленное число жертв может возрасти. При этом работа прокуроров и следователей осложнена постоянными обстрелами.

Ранее сообщалось о 24 убитых россиянами мирных жителях, двигавшихся в колонне гражданских автомобилей. Среди погибших – беременная женщина и 13 детей. По данным следствия, утром 25 сентября диверсионно-разведывательная группа оккупантов из стрелкового оружия почти в упор расстреляла 6 легковушек и одну "ГАЗель".

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