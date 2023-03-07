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Расстрел пленного: чтобы не забыть...

Сергей Марченко
7 мартa, 2023 вторник
10:00
Мнение

Видео с расстрелом украинского пленного — полная иллюстрация нашей войны, к которой нечего добавить

Кацапы пришли нас убивать просто потому, что мы украинцы. Просто потому что могут. Просто потому, что у него в руках есть автомат.

Больше всего сейчас боюсь не поражения, а победить и снова забыть зверства москалей. Как забыли свинорылым Батурин, разрушенную Сечь, резню Муравьева, Голодомор.

Боюсь, что дети тех, кто сейчас слушает кацапский рэп, подрастут и скажут "какая разница". Так же как было в истории не раз

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Боюсь, что дети тех, кто сейчас слушает кацапский рэп, подрастут и скажут "какая разница". Так же, как было в истории не раз.

А разница есть. Мы не будем в безопасности, пока кацапня физически существует. И то поколение, что забудет об этом, будет безжалостно вырезано и загнано в рабство.

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Об авторе: Сергей Марченко, эксперт рынка труда, блоггер.

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