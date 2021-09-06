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Расстрел Майдана: в суд передали дело в отношении бывшего омеговца

6 сентября, 2021 понедельник
16:56
Общество Майдан

Прокурорами в Печерский районный суд Киева направлено обвинительное заключение в отношении экс-пулеметчика отдельного отряда специального назначения "Омега" одной из бригад специального назначения управления киевского командования внутренних войск по факту совершения убийств участников акций протеста 20 февраля 2014 года на ул. Институтской в Киеве

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора .

По данным следствия экс-военнослужащий спецотряда "Омега", действуя совместно с так называемой "черной ротой" "Беркута", принял участие в совершении теракта - осуществлении выстрелов на поражение из огнестрельного оружия по безоружным участникам Революции Достоинства.

Их целью было убийство опасным для жизни многих лиц способом для остановки акций протеста.

Обвиняемый ранил двух митингующих, которые находились на пути от Октябрьского дворца до верхнего выхода из метро "Крещатик".

Ему инкриминируется:

  • превышение полномочий работником правоохранительного органа
  • совершение террористического акта
  • умышленные убийства
  • покушения на умышленные убийства
  • воспрепятствование проведению собрания, митингов, шествий и демонстраций.

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Дела Майдана
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