Расстрел Майдана: суд допросил действующего депутата Кубива по делу экс-начальника управления СБУ Киева

Об этом сообщает ОО "Адвокатская совещательная группа" в Facebook.



Во время Майдана Кубов был комендантом Дома Профсоюзов, где в результате силового штурма произошел пожар. Кубов в суде развеял мифы о самовольном захвате Дома профсоюзов протестующими, о содержании оружия и о существовании какой-то секретной лаборатории ⁠- такие слухи распространялись, чтобы дискредитировать мирные протесты”, - говорится в сообщении.



Как отмечается, Кубив был свидетелем пожара и видел, как воспламеняющиеся вещества забрасывались в помещение Дома профсоюзов.



Депутат заявил, что на следующий день после избиения студентов 30 ноября 2013 создали комитет сопротивления. Поскольку это было воскресенье, то с руководителем Федерации профсоюзов Юрием Куликом было заключено соглашение на один день о том, что протестующие могут расположиться в Доме профсоюзов.



Он добавил, что оплату аренды определили отдельно, также отдельно определили оплату электроэнергии и услуг по питанию тех людей, которые оставались на ночь.



“Это все было официально. Лично я проплачивал аренду. Другие проплаты были больше. Это были добровольные взносы людей”, – сказал депутат.



Кубов, говоря о пожаре в Доме профсоюзов, заявил, что был очевидцем того, как на второй этаж через окно бросили неизвестные предметы, а один из них разбился на три части и загорелся.



Тогда мы подбежали в левую часть и увидели со стороны Костельной разбитое окно. Там были правоохранители: люди в касках с дубинками. Поэтому я могу утверждать, что я был очевидцем того, как милиция забросила пластиковое устройство в пресс-центр Дома профсоюзов. Зеленая комната, которую мы тоже арендовали, уже пылала ⁠— из-под двери шел черный дым”, - отметил он.



Когда Кубив говорил о штурме 18 февраля 2014 года, он отметил, что заседания штаба сопротивления проходили ежедневно, и на одном из таких заседаний бывший народный депутат Геннадий Москаль сообщил, что правоохранители готовятся к штурму, и тогда же появилось заявление тогдашних глав МВД Виталия. Захарченко и руководитель СБУ Александр Якименко, "и мы были названы террористами".



“Нам поставили ультиматум сначала до 16 часов, потом до 18 часов. В центральной части города было много работников милиции с дубинками и оружием. Были остановлены транспортные подъезды в центр. Нам нужно было взять продукты питания и нам нужно было идти пешком метров 700 вниз в сторону Подола. Все было ограждено, нас не пропускали: стояли машины, люди в штатском и милиция. Происходило настоящее ужас. Избивали молодых людей, людей старшего возраста. Это были варвары, представлявшие спецслужбы. В частности, это были Беркут, Альфа и другие подразделения”, - добавил Кубив.



Эксчельник управления СБУ в Киеве Александр Щеголев обвиняется в организации и осуществлении силового штурма протестующих на Майдане способом проведения антитеррористической силовой операции в Доме профсоюзов в Киеве.

Напомним, 24 сентября 2021 года Офис генпрокурора сообщил о подозрении экскомандиру батальона "Беркут" в Харьковской области по обстоятельствам организации незаконного препятствования акциям протеста 18 февраля 2014 года в Киеве.