Расстрел Майдана: прокуроры обжалуют приговоры эксберкутовцам

Об этом заявил руководитель департамента Офиса генпрокурора Алексей Донской в эфире телемарафона .

Он подчеркнул, что апелляция будет подана после изучения мотивировочной части приговора.

По его мнению, суд дал надлежащую юридическую оценку и отверг манипуляции, которые допускала и сторона защиты, и некоторые СМИ относительно какой-то "третьей силы", "грузинских снайперов", утверждение, что к убийствам привели якобы противоправные действия протестующих и т.д.

Донской добавил, что стороне обвинения непонятны несколько моментов, которые и станут мотивацией обжалования.

"Первый момент, крайне важный для нас: суд, даже приговорив одного человека к пожизненному лишению свободы, других - к 15 годам лишения свободы, то есть признав совершение умышленных убийств на протяжении длительного времени и неизбирательное применение оружия в отношении неограниченного количества находившихся без оружия протестующих" в то же время, оправдал всех лиц по квалификации "террористический акт".

По нашему убеждению, сам факт совершения убийств в таких условиях является прямым доказательством того, что был совершен именно теракт. То же касается оправдания в части статьи 340 – препятствования акциям протеста, а также – относительно уничтожения оружия. Ведь это был важный элемент, препятствовавший расследованию: оружие, из которого было совершено убийство, было вывезено и уничтожено, и в дальнейшем потребовалось много времени, чтобы его найти и провести экспертизу. Также непонятно оправдание двух лиц по обстоятельствам умышленных убийств", - сказал прокурор.