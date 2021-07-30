Расстрел Майдана: ОАСК восстановил в должности экс-беркутовца, которого передавали оккупантам в рамках обмена
Окружной административный суд Киева восстановил в службе экс-бойца "Беркута" Александра Маринченко
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение суда.
Маринченко в 2015 году был арестован по подозрению в причастности к расстрелу 48 участников Революции Достоинства.
В декабре 2019 Маринченко, а также еще 4 экс-беркутовцев были освобождены для участия обмена пленными между Украиной и РФ.
"С 29.12.2019 по 08.02.2020 Маринченко находился на временно неконтролируемой территории Украины - "ЛНР" под контролем местной администрации. Документы у истца были изъяты, фактически он находился на карантине в условиях ограниченного передвижения. В начале февраля 2020 года Маринченко возвращены документы, организовано его возвращение на подконтрольную Украине территорию", - говорится в материалах суда.
Вернувшись в Киев, он обратился с просьбой восстановить его в должности. В полиции сообщили, что из-за неявки на службу он был уволен.
Суд решил, что Маринченко был уволен незаконно и постановил восстановить его на службе. Ему также предстоит выплатить около 20 тыс. грн
- Напомним, 28 декабря 2019 года Киевский апелляционный суд удовлетворил жалобы бывших беркутовцев, обвиняемых по делу о расстрелах на Институтской в феврале 2014 и освободил их из-под стражи под личное обязательство.
- 29 декабря стало известно, что освобожденные 28 декабря пятеро экс-беркутовцев находятся на КПВВ "Майорское" и участвуют в большом обмене пленными между Украиной и Россией.
- 8 февраля 2020 Александр Маринченко и Сергей Тамтура - двое из пяти бывших сотрудников спецподразделения "Беркут", которые ранее передали на оккупированные территории в рамках обмена удерживаемыми, - вернулись в Киев .
- 26 ноября 2020 года стало известно, что экс-беркутовец Александр Маринченко, обвиняемый в расстрелах участников Революции Достоинства, просит Окружной административный суд восстановить его в полиции
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