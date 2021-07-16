Расстрел Майдана: экс-беркутовец 13 раз звонил нардепу Шуфрича 18-20 февраля, - прокурор
В Святошинском суде Киева состоялось очередное заседание по делу о расстрела Майдана
Во время заседания прокурор Офиса генерального прокурора представил суду анализ трафиков обвиняемых экс-беркутовец, передает LB.ua.
По словам прокурора Игоря Земскова, в период с 18 февраля по 20 февраля 2014 обвиняемый Сергей Зинченко звонил народный депутат Нестор Шуфрич.
"Всего было 13 звонков. Зинченко звонил 18,19 и 20 февраля. 18 февраля звонил утром. 19 февраля из 00:38 часов до 22:22 часов вечера. 20 февраля, в день расстрелов на Институтской, было пять звонков с 9:20 до 9:40 утра. " - отметил прокурор.
LB.ua обратился к Шуфричу с вопросом, действительно ли информация, является правдой.
"С ним говорил его родной брат, который работал в "Титане" в милиции и закреплен за мной", - ответил Шуфрич.
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