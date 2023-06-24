Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"План войны был сформулирован генералом Залужным в его знаменитом интервью журналу Economist в декабре прошлого года. Помните? "Я стою в 84 км от Мелитополя, мне нужно пройти этот путь, и нам нужны дальнобойные ракеты, которые могут атаковать Крым". Но тогда в Украине были ракеты максимальной дальности для HIMARS - 80 км. Как говорил Залужный, дойдя до Мелитополя, оттуда можно будет бомбить Чонгар и Крым. Несколько месяцев назад были переданы ракеты для HIMARS - Ground-Launched Small Diameter Bomb, вдвое длиннее досягаемости - это уже 160 км. Кроме того, теперь у Украины есть британские ракеты Storm Shadow. Как выяснилось, во время удара по Чонгару, это были они", - подчеркнул Пионтковский.

По словам политолога, расстрел дальнобойными ракетами всей крымской группировки будет продолжаться, пока они не побегут оттуда.

"Ракеты Storm Shadow - это совместная французская разработка. Это деталь, но она очень интересна. Она доказывает, что Франция также поставляет эти ракеты. Это и обещал Макрон во время визита Зеленского в Париж, и, как мы видим, выполнил свое обещание. Этот расстрел дальнобойными ракетами всей крымской группировки будет показательно продолжаться, сколько потребуется, пока они не побегут оттуда", - подчеркнул Пионтковский.