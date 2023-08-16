Об этом заявила пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире Эспрессо.

"Интересно в этой атаке было то, что враг пытался рассредоточить усилия и проверить прочность ПВО. Поэтому первая волна атак пошла на Николаевщину", - отметила она.

Проверив, возможен ли проход дронов, РФ, используя особенности ландшафта, прошла акваторию Черного моря и русло Дуная.