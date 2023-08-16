"Рассредоточение сил": Гуменюк рассказала о тактике РФ во время ночных атак на Украину
РФ во время дроновых атак в ночь на 16 августа пыталась рассредоточить свои силы и проверить крепость украинского ПВО
Об этом заявила пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире Эспрессо.
"Интересно в этой атаке было то, что враг пытался рассредоточить усилия и проверить прочность ПВО. Поэтому первая волна атак пошла на Николаевщину", - отметила она.
Проверив, возможен ли проход дронов, РФ, используя особенности ландшафта, прошла акваторию Черного моря и русло Дуная.
- В ночь с 15 на 16 августа российские террористы запустили "шахеды" для обстрела сельхозпредприятия Харьковщины и морского торгового порта Рени в Одесской области.
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