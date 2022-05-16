Рассмотрение вероятной заявки Украины о вступлении в НАТО должно быть быстрым, как в случае со Швецией и Финляндией, - Стефанишина
Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина считает, что Украина в перспективе должна вступить в НАТО по ускоренной процедуре
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .
"Мы увидим по сегодняшней позиции Швеции и Финляндии, которые решили подать заявку на вступление в НАТО, и по реакции союзников, что эта заявка будет рассмотрена и исполнена немедленно", - сказала вице-премьер.
По ее мнению, это лишь очевидный аргумент в поддержку того, что НАТО научилось на политических ошибках, которые были допущены еще в 2008 году.
"Дая обещания без выполнения решений и членства, что, по сути, привело к трем войнам, две из которых сейчас проходят на территории Украины", - заявила Стефанишина.
Она выразила надежду, что если члены НАТО будут рассматривать заявку Украины, этот процесс также пройдет быстрее.
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