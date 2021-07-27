Рассмотрение дела Шеремета продлено - суд принялся изучить доказательства обвинения
Шевченковский районный суд столицы продолжил рассмотрение дела об убийстве журналиста Павла Шеремета по трем обвиняемых - Андрея Антоненко, Яны Дугар и Юлии Кузьменко
Об этом сообщает Укринформ .
В зале суда присутствуют Дугар, Кузьменко и Антоненко и их защитники, представитель обвинения и представители потерпевших.
Суд продолжил исследование доказательств по делу, ранее предоставленных прокурором.
На прошлом заседании, 29 июня, суд продолжил меру пресечения для Кузьменко и продолжил действия обязанностей Дугар - обоим на 2 месяца.
Как сообщалось, Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля.
12 декабря 2019 года министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о задержании и объявления подозрений врачу и волонтеру Юлии Кузьменко, медсестре парашютно-десантного батальона Яне Дугар и ветерану АТО Андрей Антоненко.
В сентябре 2020 года обвинительный акт по ним направили в суд.
4 января обнародованы аудиозаписи, на которых якобы должностные лица КГБ Беларуси обсуждают устранения политических оппонентов, в частности, Шеремета. Ексспивробитник белорусского спецназа Игорь Макар, который передал украинской полиции аудиозаписи, 19 января дал показания в Киеве по делу об убийстве Шеремета.
30 апреля 2021 Шевченковский райсуд Киева изменил меру пресечения для обвиняемого по делу об убийстве Шеремета Андрея Антоненко с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест.
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