Рассмотрение апелляции по делу отстранения от должности мэра Чернигова Атрошенко перенесли на 1 февраля

Об этом сообщила из зала суда корреспондентка Эспрессо Ульяна Грищук

Во Львовском апелляционном суде сегодня, 27 января, рассматривали апелляцию на решение Яворивского районного суда Львовской области. 7 декабря 2022 года этот суд на год запретил мэру Чернигова Владиславу Атрошенко занимать свой пост якобы за указание своему водителю вывезти за границу автомобиль жены городского головы.

Прокурор заявил о разногласиях в документах дела. Речь идет о том, что водитель Владислава Атрошенко ехал в служебную командировку за границу автомобилем Tesla, однако в документах указан служебный автомобиль Toyota. Владислав Атрошенко заявил, что не заставлял водителя отвозить автомобиль за границу. Это была инициатива самого водителя. А свой семейный автомобиль Tesla хотел обменять на служебный Toyota. Ею жена Атрошенко уехала за границу в начале полномасштабного вторжения.

Следовательно, рассмотрение апелляции перенесли на 1 февраля.

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Поддержать Атрошенко во Львов приехали члены Ассоциации городов Украины, в частности, мэр Киева Виталий Кличко, городской голова Львова Андрей Садовый. Также в суде присутствовали черниговские чиновники.

Андрей Садовый написал , что во Львов в общей сложности приехали около 30 мэров больших и малых городов, чтобы поддержать Владислава Атрошенко.

Городской голова Чернигова Владислав Атрошенко отрицает приговор суда первой инстанции об отстранении его от должности главы города.

19 июня 2022 года сотрудники Государственной пограничной службы Украины не разрешили черниговскому городскому голове Владиславу Атрошенко выезд из Украины в Польшу из-за автомобильного пункта пропуска "Краковец".

2 июля Атрошенко сообщил , что ему запретили рабочий въезд в Швейцарию , на конференцию по восстановлению Украины и Черниговщины в частности.

3 июля тогдашний заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко намекнул , что мэры, которые жалуются из-за запрета на выезд из Украины, могут лишиться своих должностей.

7 декабря мэра Чернигова Владислава Атрошенко отстранили от должности на год за указание своему водителю вывезти за границу автомобиль жены. Атрошенко опубликовал обращение, в котором назвал такое решение принятым под давлением из Офиса президента и пообещал подать апелляцию.

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