Рассмотрение апелляции по делу отстранения от должности мэра Чернигова Атрошенко перенесли на 1 февраля
Рассмотрение апелляции на решение Яворовского районного суда Львовщины, который на год запретил мэру Чернигова Владиславу Атрошенко занимать свой пост, перенесли на 1 февраля
Об этом сообщила из зала суда корреспондентка Эспрессо Ульяна Грищук
Во Львовском апелляционном суде сегодня, 27 января, рассматривали апелляцию на решение Яворивского районного суда Львовской области. 7 декабря 2022 года этот суд на год запретил мэру Чернигова Владиславу Атрошенко занимать свой пост якобы за указание своему водителю вывезти за границу автомобиль жены городского головы.
Прокурор заявил о разногласиях в документах дела. Речь идет о том, что водитель Владислава Атрошенко ехал в служебную командировку за границу автомобилем Tesla, однако в документах указан служебный автомобиль Toyota. Владислав Атрошенко заявил, что не заставлял водителя отвозить автомобиль за границу. Это была инициатива самого водителя. А свой семейный автомобиль Tesla хотел обменять на служебный Toyota. Ею жена Атрошенко уехала за границу в начале полномасштабного вторжения.
Следовательно, рассмотрение апелляции перенесли на 1 февраля.
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Поддержать Атрошенко во Львов приехали члены Ассоциации городов Украины, в частности, мэр Киева Виталий Кличко, городской голова Львова Андрей Садовый. Также в суде присутствовали черниговские чиновники.
Андрей Садовый написал , что во Львов в общей сложности приехали около 30 мэров больших и малых городов, чтобы поддержать Владислава Атрошенко.
Городской голова Чернигова Владислав Атрошенко отрицает приговор суда первой инстанции об отстранении его от должности главы города.
- 19 июня 2022 года сотрудники Государственной пограничной службы Украины не разрешили черниговскому городскому голове Владиславу Атрошенко выезд из Украины в Польшу из-за автомобильного пункта пропуска "Краковец".
- 2 июля Атрошенко сообщил , что ему запретили рабочий въезд в Швейцарию , на конференцию по восстановлению Украины и Черниговщины в частности.
- 3 июля тогдашний заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко намекнул , что мэры, которые жалуются из-за запрета на выезд из Украины, могут лишиться своих должностей.
- 7 декабря мэра Чернигова Владислава Атрошенко отстранили от должности на год за указание своему водителю вывезти за границу автомобиль жены. Атрошенко опубликовал обращение, в котором назвал такое решение принятым под давлением из Офиса президента и пообещал подать апелляцию.
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