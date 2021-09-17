Рассмотрение антиолигархического закона без заключения Венецианской комиссии - это недружественный шаг в отношении европейских партнеров, - Герасимов

Об этом заявил сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Артур Герасимов на брифинге после заседания комитета национальной безопасности и обороны.

"Без заключения Венецианской комиссии рассмотрение любого законопроекта украинским парламентом, особенно тогда, когда в украинской Конституции написано, что нашей целью является вступление в ЕС, - неправильно и нелегитимно. Поэтому все оппозиционные фракции обратились к главе ВРУ, чтобы он направил письмо в Венецианскую комиссию. Она подтвердила его получение и сегодня начинает его анализ ", - сказал Герасимов.

"Сам закон является антиконституционным и целью ставит не борьбу с олигархами, а политические преследования. Это всем понятно, и сегодня все, кто читал его, придерживаются именно такого мнения", - добавил народный депутат.

Он отметил, что действия власти могут быть расценены как недружественные по отношению к европейским партнерам Украины.

Кроме этого Артур Герасимов отметил, что заседание комитета является нелегитимным. "В межсессионный период депутаты сообщаться через несколько суток до начала заседания. Им должны предоставляться все материалы. Там по всему комитета, по моему мнению, читал этот законопроект один депутат. 1200 поправок - и по состоянию на 23-00 этой таблицы еще не было. если эта "книга" сегодня появилась, то как они сегодня собираются голосовать и принимать решение ", - отметил Герасимов.