Об этом она написала у себя в telegram.

Отмечается, что оккупационные войска делают это в глубине временно захваченной территории на определенном расстоянии до нынешней линии боевого столкновения. В частности, есть информация об их установке на Перекопском направлении.

"Установление бетонных препятствий "зубов дракона" свидетельствует, что военное руководство РФ рассматривает возможность отступления к дальним рубежам, в частности, вглубь временно оккупированного Крыма", - говорится в сообщении.

Также она отметила, что российским военнослужащим, находящимся на линии боевого столкновения и за спинами которых оборудуют оборонительные рубежи, вероятно угрожает гибель.

"В таких условиях путем спасения остается только добровольная сдача в плен", - подчеркнула Маляр.