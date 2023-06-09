Рассматривают возможность отступления вглубь полуострова: в Минобороны объяснили, для чего РФ на подступах к Крыму "зубы дракона"
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что армия РФ рассматривает возможность отступления вглубь полуострова, поэтому оборудует подступы к Крыму "зубами дракона"
Об этом она написала у себя в telegram.
Отмечается, что оккупационные войска делают это в глубине временно захваченной территории на определенном расстоянии до нынешней линии боевого столкновения. В частности, есть информация об их установке на Перекопском направлении.
"Установление бетонных препятствий "зубов дракона" свидетельствует, что военное руководство РФ рассматривает возможность отступления к дальним рубежам, в частности, вглубь временно оккупированного Крыма", - говорится в сообщении.
Также она отметила, что российским военнослужащим, находящимся на линии боевого столкновения и за спинами которых оборудуют оборонительные рубежи, вероятно угрожает гибель.
"В таких условиях путем спасения остается только добровольная сдача в плен", - подчеркнула Маляр.
- 9 июня стало известно, что россияне готовятся к бегству с севера временно оккупированного Крыма, в том числе из Армянска, где они заменяли химический завод "Крымский титан".
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