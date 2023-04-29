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"Рассматриваем разные варианты": лидер Южной Кореи не исключает возможность военной помощи Украине

29 апреля, 2023 суббота
05:09
Война с Россией

Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль заявил в пятницу о необходимости сделать все, чтобы вторжение России в Украину не увенчалось успехом, снова не исключив при этом предоставление Сеулом военной помощи Киеву.

Об этом сообщает агентство Reuters.

"Мы должны доказать, что такие попытки [вторжения] никогда не увенчаются успехом, чтобы заблокировать подобные попытки в будущем", - сказал он, выступая в Гарварде в рамках своего многодневного визита в США.

Лидера Южной Кореи спросили о возможности предоставления военной помощи, и он ответил уклончиво: "Мы внимательно следим за ситуацией, происходящей на поле боя в Украине, и примем соответствующие меры по соблюдению международных норм и международного права".

"Сейчас мы внимательно следим за ситуацией и рассматриваем разные варианты", - добавил президент Южной Кореи.

Южная Корея уже поставляла в Украину военное снаряжение (каски, бронежилеты), но воздерживалась от передачи летального оружия. В интервью, опубликованном перед визитом в США, Юн Сок Йоль рассказывал, что южнокорейское правительство работает над тем, как можно еще защитить и восстановить Украину – подобно тому, как международное сообщество помогало его стране во время Корейской войны.

  • На прошлой неделе в интервью Reuters он впервые допустил возможность того, что Сеул может расширить свою поддержку Киева – кроме гуманитарной и экономической помощи, предоставить военную в случае крупномасштабного удара по гражданскому населению Украины.

Южная Корея
Военные новости
оружие для Украины
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