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Расследуется 171 сексуальное преступление российских военных в Украине, - Зеленская

4 мартa, 2023 суббота
21:20
война с Россией

Прокуратура расследует 171 случай сексуального насилия против украинцев со стороны российских военных, среди пострадавших 39 мужчин

Об этом сообщила первая леди Елена Зеленская во время панельной дискуссии на конференции во Львове, передает Общественное.

"За этой цифрой не только женщины, среди пострадавших 39 мужчин. 13 несовершеннолетних, среди них один мальчик. Мы знаем об этих случаях только потому, что эти люди нашли в себе силы говорить. Сколько страдают молча, особенно на оккупированных территориях, – мы не знаем", - отметила она.

Также, по ее словам, многие пострадавшие из-за насилия не могут вернуться к привычной жизни.

"Многие, кто пострадал от таких преступлений, как изнасилование, говорят, что их жизнь была только "до". После - это существование. Когда страшно вспоминать то, что с тобой произошло, когда трудно разговаривать с правоохранителями, невозможно с семьей, невыносимо внимание СМИ", - сказала первая леди.

Зеленская также добавила, что изнасилование до сих пор остается во всем мире очень стигматизированным преступлением, жертва всегда чувствует себя особенно уязвимой и незащищенной, полностью уничтоженной.

"Количество и нескрываемость изнасилований мирных украинцев дает нам уверенность в том, что это сознательная политика российской армии. Это их сознательное психологическое и физическое оружие против украинцев", - подчеркнула она.

В частности, Елена Зеленская заявила, что обидчики и насильники должны быть наказаны.

"И я уверена, что это нужно не только пострадавшим - это нужно всему миру. Поэтому мое следующее обращение к демократическому миру. Осуждение российских изнасилований и других российских преступлений нужно как прецедент. Чтобы любой потенциальный агрессор, коллективный насильник в мире знал, что подобное не пройдет безнаказанно. И для тех, кому до сих пор что-то кажется непонятным, кто намекает на уступки агрессору, — мы должны освободить нашу землю от захватчика не только потому, что стремимся вернуться к общепризнанным границам. Это борьба не только за территорию и квадратные километры, мы должны освободить эти земли, потому что там, на оккупированных территориях, до сих пор господствуют насильники и мародеры. И пока они там - продолжается насилие", - отметила первая леди.

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В свою очередь первая леди Латвии Андра Левите добавила, что преступники используют сексуальное насилие, чтобы продемонстрировать свою власть и доминантность, но на самом деле это характеристика того, какой у них низкий интеллект.

"Давайте использовать правильные термины. Нет специальной военной операции, которая происходит в Украине, но есть война. И война включает в себя сексуальное насилие и изнасилования. Жертвы не должны стесняться того, что им пришлось пережить. С другой стороны, совершившие такое преступники должны действительно бояться правосудия и наказания. Наказание скоро придет, надеюсь", - подчеркнула она.

Кроме того, Левите отметила, что существуют видимые и невидимые последствия сексуального насилия, кратковременные и остающиеся с жертвой на всю жизнь.

"Видимые последствия сексуальных преступлений и изнасилований включают разнообразие травм. Невидимые же включают стыд, злобу, сразу, страх и унижение. И это начальные эмоциональные этапы. За ними могут идти более тяжелые и длительные ментальные расстройства, такие как депрессия, тревожность, паника или суицидальные наклонности, агрессия, расстройства сна и питания и непредсказуемые флешбеки", - отметила она.

  • 14 января сообщалось, что постоянный представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд призвала членов Организации ознакомиться со свидетельствами изнасилований российскими военными украинских женщин.
  • По состоянию на 22 февраля было известно, что с 24 февраля 2022 года в Украине зарегистрировали 68 тысяч военных преступлений россиян, которые привели к гибели 9 655 человек. Реальные же цифры значительно больше.
Общество
Криминал
Латвия
изнасилование
Елена Зеленская
воєнні злочини Росії
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