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Расследователи установили 4 россиян, которые запускают "шахеды" по Украине, - журналистка сайта "Наши Деньги. Львов"

7 января, 2023 суббота
17:14
война с Россией

Елизавета Чип, журналистка сайта "Наши Деньги. Львов" отметила, что все идентифицированные являются российскими военнослужащими, которые участвовали в военных соревнованиях операторов беспилотных летальных аппаратов в Иране

Елизавета Чип рассказала в эфире Еспресо о совместном расследовании журналистов "Следствия.Инфо" и "Наших денег. Львов", которые установили четырех россиян, занимавшихся запуском "шахедов" по территории Украины.

"Что касается идентифицированных нами россиян, то это участники военных соревнований операторов беспилотных летальных аппаратов (БПЛА, – ред.), которые проходили в Иране. Эти четверо военнослужащих представляли российскую команду. Интересно, что все четверо из города Коломна и являются военнослужащими 924-го Государственного центра беспилотной авиации минобороны РФ. Изюминка этого центра в том, что он единственный в России ставит на вооружение армии РФ абсолютно все БПЛА, то есть проводит их тестирование и доработку", - рассказала журналистка.

Елизавета Чип отметила, что соревнования "Соколиная охота" проходят уже шестой год подряд, и до сих пор военнослужащие именно этого центра никогда не участвовали в этих соревнованиях, потому что выступали как судьи отборочных этапов в России. Эти четверо россиян идентифицированы: капитан ВВС РФ Андрей Степовой , лейтенант ВВС РФ Евгений Глухов, Сергей Созинов и Глеб Пивкин .

"Мы поработали с реестрами, нашли прописки этих военнослужащих и регистрации их автомобилей по адресам именно 924-го центра. Также было бы прекрасно, если бы нам удалось идентифицировать всех участников соревнований " Соколиная охота". А вообще моя мечта, чтобы по биллингам (автоматизированной системы формирования, выставления счетов к оплате и приема платежей, – ред.) найти, с кем они общались, но, к сожалению, мне пока наши ресурсы этого не позволяют сделать. Возможно, меня услышат люди, которые могли бы это сделать, это было бы здорово ", – прокомментировала Чип.

  • 31 декабря 2022 года военные РФ атаковали 8 областей Украины: защитники сбили все 13 БПЛА, которые запустили захватчики. Также враг совершил 31 ракетный и 12 авиационных ударов.
  • В течение ночи на 1 января украинская противовоздушная оборона уничтожила 45 вражеских БПЛА "Шахед-131/136"

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Украина
Россия
Иран
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