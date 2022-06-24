Расследователи удивили рассказом о новой роскошной "избушке" Путина

Об этом говорится в материале расследователей OCCRP и "Медузы".

В расследовании журналисты использовали документы строительных компаний, занимавшихся обустройством территории вокруг имения. Общий массив этих документов, ставших известными благодаря "сливу", очень велик.

В распоряжение журналистов OCCRP попали тысячи писем, вытекших из двух строительных компаний, занимавшихся обустройством территории вокруг "хижины рыбака".

"Среди прочего в письмах были макеты, чертежи, дизайн-проекты и другие материалы, свидетельствующие о роскоши комплекса "хижина рыбака"... Двухэтажное футуристическое здание с волнообразной крышей, просторными помещениями и большой ресторанной зоной на открытом воздухе похоже на дом приемов. Большая гостиная открытой планировки занимает более 200 квадратных метров. Стеклянная перегородка отделяет ее от кухни, оборудованной мангалом, котлом, тандиром, тепаном и коптильней, как в дорогом ресторане", – говорится в расследовании.

"Стоимость объекта оценить сложно, однако в распоряжении OCCRP есть смета на общестроительные работы с июня 2015 года на сумму 187 миллионов рублей (до $3,5 млн)", – пишут журналисты.

Есть собственная пивоварня. На австрийском оборудовании стоимостью 345 тысяч евро здесь можно производить 47 литров пива в день. А на втором этаже расположена чайная комната с видом на Ладожское озеро. Из-за стеклянной перегородки из помещения можно наблюдать за процессом варки пива.

"Рядом со зданием два небольших бассейна. От дома дорожка ведет к природному водопаду, впадающему в залив, где обустроена обособленная беседка. Раньше водопад был туристической достопримечательностью, но сейчас посетителям туда путь закрыт", – узнали журналисты.

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