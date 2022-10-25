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Расследователи обнаружили подразделение российских военных инженеров, наводящих ракеты на гражданские объекты Украины. Список

25 октября, 2022 вторник
00:29
война с Россией

Расследователи из проектов The Insider, Bellingcat и Der Spiegel нашли секретное подразделение в составе главного вычислительного центра вооруженных сил России с 30 его военными инженерами, которые наводят ракеты на гражданские объекты Украины

Об этом пишет The Insider.

Этот центр определяет полетные задачи для высокоточных ракет, разрушающих в итоге гражданскую инфраструктуру Украины. "Или эти ракеты не следовали заранее запрограммированной траектории полета, или наводили на цель на основе непроверенных разведданных, или, наконец, уничтожение мирного населения и было настоящей целью Кремля", - пишут расследователи.

Большинство работников центра — молодые мужчины и женщины с бэкграундом в сфере информационных технологий и в разработке компьютерных игр. Все они зарегистрированы по адресу Знаменка, 19 в Москве - это официальный адрес генштаба вооруженных сил России.

Расследователи изучили данные телефонных разговоров начальника генерального вычислительного центра генерал-майора Роберта Баранова с 24 февраля по конец апреля 2022 года. Так, каждый раз перед запуском ракет ему звонили из номера полковника Игоря Багнюка, также зарегистрированного на Знаменке, 19.

На основе повторяющихся звонков расследователи воспроизвели команду из 33 военных инженеров, подчиняющихся Багнюку. Им также удалось увязать отдельные удары крылатых ракет с конкретными подразделениями центра. В общем подразделение центра состоит из трех команд, каждая из которых программирует траектории полета одного конкретного типа ракет:

"Калибр": Иван Попов, Матвей Любавин, Роман Курочкин, Екатерина Чугунова, Сергей Ильин, Юрий Никонов, Георгий Старостин, Дмитрий Тихонов, Николай Тарасов и Игорь Гроза.

"Искандер": Алексей Михайлов, Павел Обухов, Эльвира Обухова, Никита Поплавский, Виктор Яскелайнен, Александр Григорян, Владимир Петров, Артем Веденов.

Х-101: Артем Чернов, Алексей Бетехтин, Андрей Иванютин, Антон Чуликов, Ольга Письменская, Павел Васильев, Алексей Волков, Антон Шатун, Станислан Минков.

Расследователи связались с ними, и все они отрицали, что работают в этом центре и свою причастность к обстрелам Украины. Кто-то заявлял, что работает сантехником, кто-то на свиноферме, водитель автобуса, кто-то только учится программировать.

Непосредственным командиром подразделения наведения ракет ГВЦ является полковник Игорь Багнюк. Он родился в 1982 году в Риге, в 2004 году окончил Серпуховский филиал Академии ракетных войск, специализирующийся на информационных системах для российских ракет, и наград за участие в военной операции в Сирии.

Телефонные записи Багнюка и его подчиненных за несколько недель до ударов 10 октября показывают со 2 октября повышение активности звонков, достигающее пика 9 октября. При этом в последний день перед ударами инженеры-наводчики совершили 11 звонков. До 2 октября звонков не было около двух недель.

Самые ранние звонки между Багнюком и генералом Барановым датируются 13 марта 2022 года. Они дважды разговаривали между 10.00 и 10.30, а за несколько часов до этого Россия ударила ракетами Х-101 и "Калибр" по военному полигону под Львовом, тогда погибли 35 человек.

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