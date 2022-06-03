CIT заявляет, что вместо Дворникова, известного по прозвищу "сирийский мясник", командовать "спецоперацией" в Украине назначен генерал Геннадий Жидко. Он также имеет опыт войны в Сирии, был командующим Восточным военным округом, а ныне является заместителем министра обороны России по военно-политической работе.

Ранее New York Times сообщала, что назначенный в апреле руководить оккупационным контингентом Дворников, который за жестокие методы ведения боевых действий в Сирии получил прозвище "сирийский мясник", исчез из вида. По данным газеты, это могло свидетельствовать об уходе с должности. По словам источников, Дворников, приняв командование, попытался улучшить координацию действий российских наземных и воздушных подразделений. Однако ему это не совсем удалось из-за фундаментальных проблем в русской армии.

Как отметил один из расследователей Conflict Intelligence Team Руслан Левиев, Жидко – это такой политрук всей России, главный замполит.

1 июня New York Times сообщила, что чиновники США предполагают, что генерал Дворников уже не руководит армией России в Украине. В тот же день газета написала, что генерал Александр Дворников, назначенный в апреле президентом России ответственным за войну в Украине, вынужден был признать, что его военный план провалился.

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