Расследователи Bellingcat обжаловали в российском суде свой статус "иноагентов"

Об этом сообщили расследователи в Twitter.



"Bellingcat подала официальную апелляцию в российские суды на наше признание "иностранным агентом". Наше включение в реестр нарушает российское и международное право, является дискриминационным и противоречит принципам свободы слова и здравому смыслу", - говорится в сообщении.



В Bellingcat добавили, что в случае, если "суды не поддержат приверженность России свободе слова в соответствии с международным правом", организация обратится в Европейский суд по правам человека.

Напомним, Россия в октябре 2021 года внесла проект журналистских расследований Bellingcat в список СМИ, признанных "иностранными агентами".