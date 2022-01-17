Расследователи Bellingcat обжаловали в российском суде свой статус "иноагентов"
Проект журналистов-расследователей Bellingcat подал апелляцию на решение Министерства юстиции РФ о признании организации "иностранным агентом"
Об этом сообщили расследователи в Twitter.
"Bellingcat подала официальную апелляцию в российские суды на наше признание "иностранным агентом". Наше включение в реестр нарушает российское и международное право, является дискриминационным и противоречит принципам свободы слова и здравому смыслу", - говорится в сообщении.
В Bellingcat добавили, что в случае, если "суды не поддержат приверженность России свободе слова в соответствии с международным правом", организация обратится в Европейский суд по правам человека.
- Напомним, Россия в октябре 2021 года внесла проект журналистских расследований Bellingcat в список СМИ, признанных "иностранными агентами".
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