Расследователь Bellingcat Грозев назвал маловероятным ядерный удар РФ по Украине, но допустил возможность его нанесения по Польше
Руководитель Bellingcat Христо Грозев считает маловероятным ядерный удар России по Украине, поскольку это разрушит нарратив о помощи "братскому народу"
Об этом Грозев сказал в интервью "Главкому".
По его словам, Путин "готов пойти на ядерный шаг в меньшем или большем масштабе".
"Хотя в идеальных условиях не хотел бы использовать этот последний аргумент в войне с Украиной. В таком случае исчезнет любой смысл искать социальное оправдание для россиян. Нарратив о помощи "братскому народу" тогда просто полностью самоуничтожится", - сказал Грозев.
При этом он допускает вероятность нанесения ядерного удара по Польше.
"И он (Путин, - ред.) в конце концов это сделает, если никакого другого выхода у него не останется. Ведь способен на такое", - подчеркнул расследователь.
- Заместитель председателя совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 19 января пригрозил ядерной войной в случае поражения России.
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