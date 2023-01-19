Об этом Грозев сказал в интервью "Главкому".

По его словам, Путин "готов пойти на ядерный шаг в меньшем или большем масштабе".

"Хотя в идеальных условиях не хотел бы использовать этот последний аргумент в войне с Украиной. В таком случае исчезнет любой смысл искать социальное оправдание для россиян. Нарратив о помощи "братскому народу" тогда просто полностью самоуничтожится", - сказал Грозев.

При этом он допускает вероятность нанесения ядерного удара по Польше.

"И он (Путин, - ред.) в конце концов это сделает, если никакого другого выхода у него не останется. Ведь способен на такое", - подчеркнул расследователь.

Заместитель председателя совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 19 января пригрозил ядерной войной в случае поражения России.

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