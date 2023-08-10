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Расследование ZN.UA: Минобороны вместо зимней одежды купило у Турции летнюю, которая между таможнями подорожала втрое

10 августа, 2023 четверг
22:16
Общество

Министерство обороны Украины осенью 2022 заключило контракт с турецкой фирмой на поставку зимней одежды для военных. На самом деле в Украину направились "камуфляжные куртки", которые по дороге переоформили как "зимние воздухозащитные" - почти втрое дороже

Об этом идет речь в расследовании ZN.UA.

Журналисты издания утверждают, что речь идет о большой афере. По их данным, осенью 2022 года Минобороны заключило контракт с турецкой фирмой Vector avia hava araçlari на поставку зимней одежды по вполне приемлемой цене – по 86 долларов за куртку (для сравнения – другой поставщик, из Болгарии, воз для Минобороны из Китая куртки по 95 долларов).

Однако, как утверждают авторы исследования, из Турции действительно ехали не зимние куртки.

"По нашим данным, средний вес китайских курток был два килограмма. А турецкой – 1,1 кг. Это очень похоже на разницу между летним жакетиком и зимней теплой курткой", – говорится в расследовании.

ZN.UA продемонстрировал пакет сопроводительных документов на одну из партий товара от Vector avia. Как видно в документах, общая стоимость 4900 курток сначала указана как 142 тыс. дол., а затем – 421 тыс. дол. Сами же куртки сперва указаны как "камуфляжные", а впоследствии – как "зимние воздухозащитные", соответственно, цена за них выросла с 29 до 86 долларов за штуку. Как отмечают журналисты, маржа осталась на турецкой фирме Vector avia hava araçlari, принадлежащей украинцу Роману Плетневу из Запорожья.

В судебном реестре есть данные об уголовном производстве по этой одежде. Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз установил, что "поставленные по договору №VV2022-M1908 куртки ветрозащитные зимние и штаны ветрозащитные зимние не могут использоваться по своему целевому назначению". А зимняя одежда, которая ехала в Украину по другому договору №VV2022-М1708, граница в Молдове пересекала с документами 27 500 дол. за партию, а граница в Украине – уже за 367 500 дол. Более того, журналисты ZN.UA обнаружили, что куртки из этой партии продают на OLX.

Как отмечено в расследовании, Минобороны также втридорога покупало шлемы для бойцов. Журналисты утверждают, что ведомство заказало и оплатило товар, который по документам числился как шлемы PASGT производства США с уровнем защиты NIJ III. На самом же деле это были шлемы с более низким уровнем защиты NIJ 2. При этом, как сообщало издание "Наши деньги", в прошлом году Минобороны имело контракты на эти шлемы в том числе по цене 348 и 468 дол. Между тем, именно министерство и его госпредприятие Спецтехноэкспорт импортировали шлемы по цене от 132 до 293 дол. за единицу.

Журналисты также обнародовали копию контракта на закупку сухпаек весны 2022 года. По их данным, Минобороны заказало у киевской фирмы ООО "Танос Технолоджи" миллион вегетарианских сухпайков из Турции на 430 млн. грн. В начальной версии в сухпайку был подогреватель пищи, но затем он исчез, вместо этого в состав сухпайка включили куриный паштет.

Как посчитали журналисты, вместе куриный паштет, печенье, кофе в стиках и одноразовую посуду, которые добавили в пайку, стоили 248 гривен – дороже, чем в магазинах.

ZN.UA также пишет, что следователи СБУ получили доступ к сухпайкам, которые привезла "Танос Технолоджи". Они оказались упакованными в картонные коробки с надписью "Восстанавливайся, Украина. Мы верим в лечебную силу любви и поддержки" с логотипом Legurme. Этот бренд принадлежит компании Yayla, под ним она продает часть своей продукции. Весной 2022 турецкие продукты появились в Украине как благотворительная помощь. К примеру, Красный Крест раздавал такие продукты в Хмельницком. В мае 2022-го "помощь от президента" с продуктами бренда Yayla получила Лозовская община в Харьковской области. Также продуктами бренда Legurme снабжал людей благотворительный фонд "Шаг с надеждой".

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