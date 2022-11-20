Об этом сообщает Польское Радио.

"Следствие по делу о взрыве ракеты в Пшеводуве имеет записи с камер SG, но они не показывают со 100% уверенностью, откуда была выпущена ракета", - заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Об этом сообщили в воскресенье, 20 ноября, после его встречи с премьером Финляндии Санной Марин.

Во время пресс-конференции в Хельсинки премьера Польши спросили о результатах трагедии в Пшеводуве, а также, признает ли Украина, что это ее ракета.

"Мы этого еще не знаем. Пусть над этим работают специалисты, следователи. Мы пригласили к расследованию экспертов с украинской стороны, а также международных, НАТО, американских", - отметил Моравецкий.

Премьер-министр сказал, что следствие должно продолжать сбор улик, и это займет еще некоторое время.

Матеуш Моравецкий заявил, что его страна хочет сохранить полную прозрачность расследования: "Особенно мы хотим, чтобы наши украинские друзья и партнеры были уверены в том, что результат будет доказан. Поэтому мы пригласили их к расследованию", - сказал премьер.

Напомним, что 15 ноября спикер правительства Польши Пётр Мюллер сообщил о созыве комитета совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны. Одновременно в СМИ страны появились новости о взрывах у границы с Украиной и гибели двух человек, предположительно из-за падения российских ракет.

Позже МИД Польши заявил о российском происхождении ракеты.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что нет никаких признаков, что падение ракеты в Люблинском воеводстве было преднамеренным нападением на страну.

Президент США Джо Байден заявил партнерам по G7 и НАТО, что ракетный взрыв в Восточной Польше был вызван ракетой от украинской системы ПВО.

17 ноября глава Бюро международной политики при президенте Польши Якуб Кумох подтвердил, что на месте падения ракеты в Пшеводуве работают украинские специалисты.

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