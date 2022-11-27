Расследование военных преступлений в Украине: министры юстиции G7 планируют провести первую в истории встречу
Министры юстиции стран G7 впервые в истории этого формата соберутся на встречу, основной темой которой будет расследование совершенных в Украине военных преступлений и привлечение виновных к ответственности
Об этом сообщил Марко Бушманн, министр юстиции Германии, которая сейчас председательствует в G7.
Также известно, что встреча пройдет в Берлине.
"Мы будем говорить в основном об ужасных военных преступлениях, совершаемых на территории Украины, которые мы хотим расследовать и привлечь виновных к ответственности. Для этого мы договоримся о еще более эффективной координации", - отметил министр.
- Ранее, 24 ноября, сообщалось, что Германия инициировала встречу глав МИД G7 для поддержки энергосистемы Украины.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.69
Покупка 39.69Продажа 40.43
-
EUR
Покупка 40.18Продажа 41.21
- Актуальное
- Важное