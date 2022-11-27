Об этом сообщил Марко Бушманн, министр юстиции Германии, которая сейчас председательствует в G7.

Также известно, что встреча пройдет в Берлине.

"Мы будем говорить в основном об ужасных военных преступлениях, совершаемых на территории Украины, которые мы хотим расследовать и привлечь виновных к ответственности. Для этого мы договоримся о еще более эффективной координации", - отметил министр.

Ранее, 24 ноября, сообщалось, что Германия инициировала встречу глав МИД G7 для поддержки энергосистемы Украины.

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