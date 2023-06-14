Об этом сообщает CNN со ссылкой на шведского прокурора Матса Люнгквиста.

Расследование причин диверсии на "Северном потоке-1" и "Северном потоке-2" близится к концу.

"Я действительно думаю, что мы, возможно, вступаем в конечную фазу по этому делу. Я надеюсь, что по крайней мере этой осенью мы сможем принять решение по так называемому обвинительному заключению", - заявил Люнгквист.

Четыре отверстия в трубопроводах "Северных потоках", соединяющих Россию и Германию по дну Балтийского моря, расследуются властями Швеции и Дании как следствие взрыва в прошлом году.

"Я могу сказать, что взрывчатка имеет особый состав, на основании которого можно сделать определенные выводы (о злоумышленнике, – ред.)", - добавил прокурор.

Что предшествовало

В ночь на 26 сентября 2022 года в газопроводе "Северный поток – 2" произошло внезапное падение давления. Уже 27 сентября стало известно, что в канун запуска Балтийского газопровода в Балтийское море вылился газ из российского газопровода "Северный поток - 2".

Эксперты выяснили, что на маршрутах газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2" в Балтийском море 26 сентября произошел взрыв техногенного характера мощностью около 700 кг в тротиловом эквиваленте. А генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал инцидент диверсией.

СМИ в США и Германии провели расследование аварии на Nord Stream, видя в них след проукраинских сил, однако официальные лица стран и НАТО советуют дождаться результатов следствия.

После того, 16 марта стало известно, что Дания не намерена допускать представителей России к расследованию подводных взрывов на газопроводах. Позже, 27 апреля, в Дании подтвердили, что российское специальное судно СС-750 находилось рядом с газопроводом Северный поток за четыре дня до того, как трубы были взорваны.

В субботу, 10 июня, издание The Wall Street Journal опубликовало статью, в которой сказано, что устроившие диверсию на газопроводах могли использовать Польшу как базу для проведения атаки. При этом издание ссылается на результаты анализа данных с яхты Andromeda, которая, вероятно, использовалась для подрыва газопроводов. Согласно им, судно заходило в польские воды, отклонившись от курса.

11 июня уполномоченный польского правительства по вопросам безопасности информационного пространства, представитель министра-координатора по спецслужбам РП Станислав Жарин опроверг причастность Польши к подрыву "Северных потоков".