Расследование подрыва "Северного потока": Швеция заявила о завершающей фазе
Европейское расследование взрыва на "Северных потоках" почти окончено, осенью могут объявить обвинения
Об этом сообщает CNN со ссылкой на шведского прокурора Матса Люнгквиста.
Расследование причин диверсии на "Северном потоке-1" и "Северном потоке-2" близится к концу.
"Я действительно думаю, что мы, возможно, вступаем в конечную фазу по этому делу. Я надеюсь, что по крайней мере этой осенью мы сможем принять решение по так называемому обвинительному заключению", - заявил Люнгквист.
Четыре отверстия в трубопроводах "Северных потоках", соединяющих Россию и Германию по дну Балтийского моря, расследуются властями Швеции и Дании как следствие взрыва в прошлом году.
"Я могу сказать, что взрывчатка имеет особый состав, на основании которого можно сделать определенные выводы (о злоумышленнике, – ред.)", - добавил прокурор.
Что предшествовало
В ночь на 26 сентября 2022 года в газопроводе "Северный поток – 2" произошло внезапное падение давления. Уже 27 сентября стало известно, что в канун запуска Балтийского газопровода в Балтийское море вылился газ из российского газопровода "Северный поток - 2".
Эксперты выяснили, что на маршрутах газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2" в Балтийском море 26 сентября произошел взрыв техногенного характера мощностью около 700 кг в тротиловом эквиваленте. А генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал инцидент диверсией.
СМИ в США и Германии провели расследование аварии на Nord Stream, видя в них след проукраинских сил, однако официальные лица стран и НАТО советуют дождаться результатов следствия.
После того, 16 марта стало известно, что Дания не намерена допускать представителей России к расследованию подводных взрывов на газопроводах. Позже, 27 апреля, в Дании подтвердили, что российское специальное судно СС-750 находилось рядом с газопроводом Северный поток за четыре дня до того, как трубы были взорваны.
В субботу, 10 июня, издание The Wall Street Journal опубликовало статью, в которой сказано, что устроившие диверсию на газопроводах могли использовать Польшу как базу для проведения атаки. При этом издание ссылается на результаты анализа данных с яхты Andromeda, которая, вероятно, использовалась для подрыва газопроводов. Согласно им, судно заходило в польские воды, отклонившись от курса.
11 июня уполномоченный польского правительства по вопросам безопасности информационного пространства, представитель министра-координатора по спецслужбам РП Станислав Жарин опроверг причастность Польши к подрыву "Северных потоков".
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