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Расследование по Коломойскому: в ЦПК заявили о признаках срежиссированного характера дела от СБУ

25 сентября, 2023 понедельник
16:15
Криминал

Глава Центра противодействия коррупции пояснил, что дело олигарха Игоря Коломойского и его подозрение в мошенничестве более чем на полмиллиарда гривен вызывает много сомнений

Об этом сообщает ZN.ua со ссылкой на главу Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина.

"Дело зарегистрировали только 11 августа 2023 года, и за столь короткое время просто невозможно собрать достаточно доказательств для обоснованного подозрения. В публикации Liga.net говорится, что собирать информацию начали якобы еще с конца 2022-го. Но пока непонятно, каким образом эти доказательства используются в деле, начатом в августе 2023 года", – заявил Шабунин.

Руководитель ЦПК отметил, что в подозрении Коломойскому говорится о завладении денежными средствами, которое было осуществлено по предварительному сговору группой лиц. Однако, подчеркнул он, из официальных сообщений СБУ и БЭБ становится известно, что никто кроме Коломойского не получил подозрения. Шабунин отметил и то, что представители правоохранительных органов были настолько торопливы, что забыли о необходимости ареста активов Коломойского. И это в деле о мошенничестве на сумму более полумиллиарда.

"Рассмотрение меры пресечения проходило в закрытом режиме. При этом защита и прокурор в указанном вопросе играли на одной стороне. Процессуальных оснований для закрытия заседания не было, и судье ничто не мешало закрыть его лишь в части объявления персональных данных Коломойского. Это подтверждается и тем, что судья не закрыл полный текст судебного решения", – пишет глава Центра противодействия коррупции.

Шабунин отметил, что судья в своем решении назвал Коломойского "гражданином Украины", однако еще в июле 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым лишил его гражданства.

Залог и содержание для Коломойского

Размер залога в 509 млн грн, скорее всего, не учитывает состояние олигарха, которое, по последней оценке Forbes, составляет 835 млн долларов. Учитывая, что цель внесения залога состоит в предотвращении рисков, установленных судом, потеря такой относительно небольшой суммы, как залога, маловероятно оказала бы значительное влияние на Коломойского, заметил глава ЦПК.

Другим вопросом, который вызывает споры, по словам Шабунина, является место и срок содержания Коломойского под стражей. Следственный судья отправил его в изолятор временного содержания СБУ до 31 октября 2023 года.

Шабунин отметил, что согласно Инструкции, которая регулирует порядок содержания лиц в изоляторах СБУ, Коломойский, как лицо, находящееся под стражей, не имеет права находиться там более десяти дней. Однако непонятно, почему он все еще там находится под строгим надзором Службы безопасности.

"Подозрительными выглядят нежелание олигарха вносить залог и растянутая апелляция. В большинстве случаев подозреваемые не очень хотят находиться в изоляторе и при первой же возможности вносят залог. Однако Коломойский решил этого не делать. А апелляцию назначили аж на 25 сентября. Хотя его адвокат обращался в суд за разъяснением, на какие банковские реквизиты нужно вносить залог. В СБУ негласно объясняют это тем, что официально Коломойский не очень богат и у него нет таких легальных средств", - добавил Шабунин.

Что известно о делах, связанных с Коломойским

В конце 2016 года правительство приняло решение о национализации ПриватБанка, после чего финучреждение было докапитализировано более чем на 155 млрд грн. Ранее Минюст США обвинил Игоря Коломойского в хищении миллиардов долларов из ПриватБанка, которые он потом якобы "отмывал" из-за компаний в США и других странах. Сам олигарх отверг обвинения и отметил, что все инвестиции "делал из собственных средств".

В украинских и иностранных судах рассматривалось более 240 производств по национализации ПриватБанка. В частности, в лондонском суде идет процесс по иску ПриватБанка к бывшим владельцам финучреждения Коломойскому и Боголюбову и аффилированным к ним компаниям. Банк требует возмещения в связи со схемами, имеющими признаки мошенничества и отмывания средств, которые, как считает банк, реализовали его бывшие владельцы.

5 марта 2021 США ввели санкции против Игоря Коломойского и членов его семьи.

В сентябре 2022 года украинские антикоррупционные органы сообщили восьми фигурантам уголовного расследования подозрение в завладении средствами ПАО "Укрнафта", одним из акционеров которой связана с Игорем Коломойским группа "Приват", на сумму более 13 млрд грн.

Позже, 7 ноября того же года, государство изъяло имущество пяти стратегически важных предприятий, среди которых "Укрнефть" и "Укртатнефть". При этом в ноябре 2022-го в России бизнесменов Игоря Коломойского и совладельца группы "Приват" Геннадия Боголюбова заочно арестовали за якобы присвоение 800 тысяч тонн российской нефти.

2 сентября 2023 года СБУ объявила Игорю Коломойскому подозрение в легализации имущества, полученного мошенническим путем. В тот же день Коломойский прибыл в Шевченковский райсуд Киева, где ему избрали меру пресечения по делу о мошенничестве - арест на 60 дней с возможностью внесения залога в 509 млн грн.

Внештатный советник руководителя Офиса президента Сергей Лещенко заявлял, что в делах о мошенничестве Коломойский фигурирует как гражданин Израиля и Кипра. Однако издание "Цензор.Нет" опубликовало видео избрание Коломойской меры пресечения, во время которого судья назвал подозреваемого гражданином Украины.

Игорю Коломойскому инкриминируют мошенничество и противоправное завладение чужим имуществом.

6 сентября рассмотрение апелляции на меру пресечения Игоря Коломойского отложили на 25 сентября, поскольку материалы дела не успели передать в суд. На следующий день ему и еще 5 лицам – бывшим работникам банковского учреждения – детективы НАБУ сообщили о подозрении в завладении более 9,2 млрд грн средств ПриватБанка.

8 сентября сообщили, что по материалам НАБУ активы Коломойского арестовали на 48 часов. А впоследствии СБУ проинформировала, что олигарху сообщили о третьем подозрении - в незаконном завладении 5,8 млрд грн.

15 сентября Шевченковский райсуд Киева частично удовлетворил ходатайство прокуратуры и увеличил размер залога Коломойскому с почти 510 млн грн до 3 миллиардов 891 млн грн. В тексте решения суда олигарха называют гражданином Израиля.

В понедельник 25 сентября в Киевском апелляционном суде проходит заседание по делу олигарха Игоря Коломойского. Его посетили бывший глава МКИП Александр Ткаченко и телеведущие телеканала "1+1", которые согласились взять олигарха на поруки.

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