Расследование по делу "Роттердам+" завершено, – НАБУ

Об этом сообщает НАБУ.

После решения АП ВАКС, руководитель САП Александр Клименко отменил решение о закрытии производства.

Среди подозреваемых – лица, чьи действия квалифицированы по части 2 статьи 364 Уголовного кодекса Украины ("Злоупотребление служебным положением"). Речь идет об экс-председателе НКРЭКУ, директоре ГП "Оператор рынка" (на момент введения "Роттердам+" – член НКРЭКУ), начальнике отдела НКРЭКУ, руководителе управления НКРЭКУ, заместителе коммерческого директора одной из частных компаний группы – ключевом операторе рынка теплогенерации Украины, а также директоре департамента одной из компаний указанной группы.

"По версии следствия, в так называемую формулу "Роттердам+", которая была утверждена в 2016 году НКРЭКУ для расчета оптовой рыночной цены на электроэнергию, заложили расходы, которых на самом деле не существовало, а именно – на транспортировку угля в Украину из порта в Роттердаме", – объясняют в НАБУ.

Из-за использования такой методики расчетов на протяжении 2016-2017 годов конечные потребители переплатили более 18 миллиардов гривен. Это подтверждается выводом экспертизы. Нанесенный из-за применения формулы в 2018-2019 годах ущерб будет расследоваться в отдельном производстве.

Напомним, 8 августа 2019 года НАБУ объявило экс-председателю НКРЭКУ Дмитрию Вовку и еще пяти лицам, причастным к введению так называемой формулы "Роттердам+", подозрение в совершении действий, в результате которых потребителям электроэнергии нанесены 18,87 млрд грн ущерба.

Старший группы прокуроров по делу "Роттердам+" Виталий Пономаренко трижды закрывал это производство.

18 ноября 2020 года расследование дела Роттердам+ было возобновлено по решению Высшего антикоррупционного суда.

5 мая 2021 года генпрокурор Ирина Венедиктова сменила старшего группы прокуроров в производстве на Дениса Демкива, который уже 20 мая решил закрыть дело в четвертый раз.