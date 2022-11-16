Расследование по делу мэра Белой Церкви завершили: подозрение подтвердилось

Об этом сообщают на сайте НАБУ.

"НАБУ и САП завершили расследование по подозрению действующего городского главы одного из населенных пунктов Киевской области и его сообщника, владельца недвижимости, в нанесении более 8,7 млн грн ущерба территориальной общине. 11 ноября 2022 года стороне защиты открыли материалы дела для ознакомления", – говорится в сообщении.

Мэру Белой Церкви инкриминировали в нарушениях таких законов: ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением), ч. 4. ст. 358 (подлог документов или использование поддельных документов) Уголовного кодекса Украины. Его сообщника обвиняют по ч. 5 ст. 27 (пособничество), ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 27 (подстрекательство), ч. 2 ст. 358, ч. 4 ст. 358 УК Украины.

В НАБУ не указывают личные данные подозреваемого, однако СМИ неоднократно сообщали, что речь идет о Геннадии Диком.