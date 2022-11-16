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Расследование по делу мэра Белой Церкви завершили: подозрение подтвердилось

16 ноября, 2022 среда
14:53
Криминал

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура завершили расследование уголовного производства по подозрению мэра Белой Церкви Геннадия Дикого в хищении 8,7 млн грн

Об этом сообщают на сайте НАБУ.

"НАБУ и САП завершили расследование по подозрению действующего городского главы одного из населенных пунктов Киевской области и его сообщника, владельца недвижимости, в нанесении более 8,7 млн грн ущерба территориальной общине. 11 ноября 2022 года стороне защиты открыли материалы дела для ознакомления", – говорится в сообщении.

Мэру Белой Церкви инкриминировали в нарушениях таких законов: ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением), ч. 4. ст. 358 (подлог документов или использование поддельных документов) Уголовного кодекса Украины. Его сообщника обвиняют по ч. 5 ст. 27 (пособничество), ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 27 (подстрекательство), ч. 2 ст. 358, ч. 4 ст. 358 УК Украины.

В НАБУ не указывают личные данные подозреваемого, однако СМИ неоднократно сообщали, что речь идет о Геннадии Диком.

  • Ранее мэру Белой Церкви сообщили о подозрении в нанесении более 8,7 млн грн ущерба территориальной общине. Речь идет о покупке недостроя по ул. Театральная за счет местного бюджета по завышенной цене. А 27 сентября Высший антикоррупционный суд (ВАКС) вынес решение по этому делу. Городскому голове избрали меру пресечения в виде личной поруки.
Общество
Украина
Белая Церковь
Киевщина
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